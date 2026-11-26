ITM y Vélez lanzan madera de cuero para reducir la tala de árboles. Transforman 1.000 toneladas anuales de residuos en materiales de construcción resistentes y sostenibles.

El Instituto Tecnológico Metropolitano ( ITM) y la empresa de retail Vélez han desarrollado una innovadora alternativa a la madera tradicional utilizando residuos de la industria del cuero. Este nuevo material busca controlar la tala de árboles y reducir otras afectaciones ambientales derivadas de la extracción de recursos naturales.

La iniciativa proyecta la transformación de cerca de 1.000 toneladas anuales de virutas de cuero y materiales reciclados para fabricar un compuesto similar a la madera. Este producto está diseñado para utilizarse en la construcción de pisos, pérgolas, mobiliario y autopartes, ofreciendo condiciones equivalentes a la madera convencional obtenida de los árboles.

Also read Identifican al conductor de camión que murió en accidente de tránsito al norte de Bucaramanga

Compuesto desarrollado con residuos posindustriales

Juan Carlos Posada, docente e investigador del ITM, explicó que la incorporación de residuos posindustriales de las curtiembres permite crear un compuesto actúa como un solo material. La investigación aplicada asegura que el producto responda de manera estable en diferentes ambientes y cumpla con los estándares exigidos por el mercado.

Resistencia superior a la madera plástica convencional

Las pruebas técnicas comparativas han resultado exitosas al medir las propiedades físicas del material. Los análisis demuestran que posee una resistencia a la tensión del 35% superior a la madera plástica, además de ofrecer una resistencia del 100% a la deformación.

Advertisement

William Urrego, docente e investigador del ITM, destacó que la institución cuenta con capacidades en investigación y transferencia tecnológica relacionadas con la economía circular. El equipo ha trabajado previamente con otros residuos complejos de transformar, demostrando versatilidad técnica.

Implementación inicial en tiendas de Vélez

Kenverly Quintana, jefe ambiental y líder de Sostenibilidad en Vélez, indicó que buscan transformar la manera en que aprovechan los recursos al dar valor a los residuos. La primera prueba de uso se realizará en las tiendas de la empresa para reemplazar la madera convencional como parte de su estrategia ambiental.

Durante las pruebas se construyeron sillas, bancas y divisiones con éxito. La utilidad del material también se implementará en las industrias de la construcción, automotriz, eléctrica y de empaques en el futuro inmediato.