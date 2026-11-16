La artista estadounidense Madonna ha sido nominada a cuatro premios Grammy para la 69ª edición en 2027, marcando su primer regreso a las listas desde 2010 con nuevos trabajos en música dance.

La artista estadounidense Madonna ha sido oficialmente reconocida con cuatro nominaciones para la 69ª edición de los Premios Grammy, un hito que marca su retorno a las listas de candidatos tras 16 años de ausencia en esta categoría. El anuncio fue realizado este lunes por la Academia de la Grabación, confirmando que la icono del pop, quien cumplirá 68 años este año, compite nuevamente en los galardones más importantes de la industria musical.

Estas nominaciones cierran un ciclo histórico para la intérprete neoyorquina, ya que su última presencia en las listas de candidatos data de 2010, cuando su sencillo 'Celebration' fue nominado a mejor grabación dance. Su último Grammy ganado fue en 2008, en la categoría de mejor video musical de formato largo por 'The Confessions Tour'. Con estos nuevos reconocimientos, Madonna mantiene su estatus de relevancia en un entorno musical en constante evolución.

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Detalles de las nominaciones en música dance

El Centro de la Grabación ha incluido a Madonna en varias subdivisiones específicas del género dance y electrónico. Ella es candidata a mejor álbum de música dance/electrónica por 'Confessions II', así como a mejor grabación de música dance/electrónica por 'I Feel So Free'. Adicionalmente, su trabajo en 'Danceteria' la posiciona como aspirante a mejor grabación de pop dance, demostrando su versatilidad dentro de los subgéneros de la electrónica.

En la categoría de interpretación vocal grupal, Madonna comparte el nominado con la cantante Sabrina Carpenter por la colaboración 'Bring Your Love' en la competencia de mejor interpretación de dúo/grupo pop. Esta categoría específica resalta la capacidad de la artista para trabajar con nuevas generaciones de músicos pop, consolidando un puente generacional en la industria.

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Exclusiones y méritos de productores

A pesar de la abundancia de reconocimientos, Madonna no apareció en las tres categorías más prestigiosas de la ceremonia: álbum del año, grabación del año y canción del año. La Academia premió un total de 100 categorías, dejando fuera a la estrella de las divisiones principales de competencia general.

Por otro lado, la colaboración 'Love Sensation' con Kylie Minogue recibió una nominación a mejor grabación remezclada. Sin embargo, la nominación oficial fue atribuida a Stuart Price, quien es el productor del último álbum de Madonna. Este detalle técnico separa el mérito de la producción musical del reconocimiento vocal principal en esta instancia específica del premio.

Contexto artístico y cronograma de la gala

'Confessions II' llega veinte años después de 'Confessions on the Dance Floor', un disco que definió una era del dance-pop y que ahora la artista retoma para reivindicar el poder liberador de la pista de baile. La campaña de lanzamiento incluyó un cortometraje con figuras como la supermodelo Kate Moss, el actor Benedict Cumberbatch y Sabrina Carpenter, elevando la producción visual del proyecto.

La ceremonia de premiación para la 69ª edición de los Grammy se llevará a cabo el 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles. En total, Madonna acumula siete gramófonos dorados en toda su trayectoria profesional, consolidando su legado a lo largo de varias décadas de actividad artística continua y adaptación a los cambios culturales de la música global.