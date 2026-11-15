Madre de Néider Uñates se defiende tras captura de líder Farc en Antioquia

La madre de Néider Yesid Uñates López respalda públicamente a su hijo tras su captura en Briceño, mientras autoridades confirman la operación conjunta que terminó con el líder de disidencias Farc.

Las autoridades colombianas confirmaron la captura de Néider Yesid Uñates López, ampliamente conocido bajo el alias de Primo Gay, como una figura de liderazgo relevante dentro de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en el departamento de Antioquia. Este operativo de seguridad tuvo una reacción inmediata y controvertida por parte de la familia del detenido, destacando especialmente el comportamiento público de su madre.

Tras la noticia de la detención, la progenitora del alias Primo Gay publicó un mensaje directo en la plataforma de redes sociales TikTok. En dicha intervención, la mujer manifestó un respaldo incondicional a su hijo, desconociendo las circunstancias del arresto yafirmando su lealtad durante el proceso judicial que él enfrenta, lo cual generó atención mediática significativa.

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Detalles de la Operación en Briceño Antioquia

La intervención militar y policial se ejecutó en la vereda Santa Ana, ubicada en la zona rural del municipio de Briceño, en el norte del departamento de Antioquia. Este lugar servía como punto de reunión y ocultamiento para los presuntos integrantes de la estructura armada ilegal antes de ser localizados por las fuerzas del estado durante las horas de la madrugada.

Durante este procedimiento de alto riesgo, las autoridades no solo detuvieron a Néider Yesid Uñates López, sino que también arrestaron a otro presunto integrante que formaba parte de la misma célula criminal. La coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad permitió asegurar a los dos sujetos sin registrar enfrentamientos armados prolongados en la escena.

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Roles de la Séptima División y la Fiscalía

La operatividad fue liderada por efectivos de la Séptima División del Ejército Nacional y por el Grupo de Apoyo y Alerta Logística (Gaula) Militar, quienes desplegaron las fuerzas en el terreno. Su trabajo de campo fue complementado con el apoyo técnico y jurídico de la Fiscalía General de la Nación, así como con el personal operativo de la Policía Nacional encargado de la vigilancia y captura.

Según los reportes oficiales emitidos por las autoridades competentes, ambos hombres arrestados están fuertemente vinculados a actividades criminales estructuradas por las disidencias en ese sector estratégico del departamento. Se considera que su captura representa un golpe significativo a la capacidad operativa de estas organizaciones en la región norte de Antioquia.

Recompensa y Trabajo de Inteligencia Previo

Uno de los aspectos más relevantes de esta operación fue la identificación definitiva de Uñates López, cuyo nombre figuraba en el cartel de los delincuentes más buscados en Antioquia. Sobre su cabeza pesaba una recompensa económica de 640 millones de pesos colombianos, ofrecida por cualquier persona que suministrara información precisa para establecer su paradero actual.

La localización exacta del señalado cabecilla fue el resultado de un trabajo de inteligencia policial y militar que se extendió durante aproximadamente tres semanas. En ese periodo prolongado, los organismos encargados de la investigación recopilaron y cruzaron datos que permitieron establecer su ubicación y posteriormente ejecutar la operación con éxito en Briceño, evitando su fuga.

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Declaraciones Públicas de la Madre del Capturado

Mientras se difundían los detalles técnicos de la operación, la madre del detenido compartió un mensaje emotivo dirigido específicamente a su hijo en TikTok. En su publicación, expresó su intención de permanecer a su lado durante la situación judicial que enfrenta, utilizando un tono de protección familiar en lugar de arrepentimiento.

La publicación llamó la atención inmediata de los usuarios de TikTok por el contenido directo de sus palabras hacia Uñates López. La mujer escribió textualmente: Mi niño, eres un guerrero y ahí estoy para ti, en las buenas y en las malas. Dios nos ayuda a salir de todo esto. Te amo mucho, dejando constancia del respaldo emocional inquebrantable hacia el acusado.

Reacción Digital y Contexto Político

La publicación también estuvo acompañada de la expresión en inglés Game over, cuya traducción al español es fin del juego. Este añadido lingüístico contrastó marcadamente con el mensaje de apoyo familiar, generando debates sobre la percepción del conflicto armado.

En el ámbito político, el Gobernador de Antioquia ha solicitado formalmente que el alias Primo Gay sea extraditado a Estados Unidos, dada la gravedad de los crímenes imputados. Esta solicitud se suma a la presión internacional sobre las disidencias y refuerza la estrategia de cooperación judicial entre ambos países.