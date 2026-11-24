Una madre bogotana perdonó al adolescente responsable de la muerte de su hijo e inició un proceso de adopción simbólica, resultado de dos años de justicia juvenil restaurativa.

Una madre residente en Bogotá ha protagonizado un acto de perdón extraordinario tras ver morir a su único hijo de 16 años en las afueras de su hogar. El adolescente fue atacado mortalmente por un grupo de jóvenes de su barrio con armas cortopunzantes mientras regresaba de comprar material para una tarea escolar.

Lo que transforma este caso en una noticia relevante no es solo la tragedia, sino la decisión de la víctima de incluir al joven de 16 años que participó en el crimen dentro de su familia. Este proceso de reconciliación se enmarca en más de dos años de acompañamiento profesional dentro del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa de la ciudad.

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Mecanismo de la justicia restaurativa en Bogotá

El núcleo de este caso reside en la aplicación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia. Inicialmente, la madre identificó a los responsables del ataque. Uno de los detenidos era el adolescente responsable, quien fue procesado, sancionado con privación de la libertad y trasladado al Centro de Atención Especializada Bosconia.

La medida judicial ordenó su ingreso al Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa. Este mecanismo busca la reparación del daño y la reinserción social a través de un proceso estructurado. El objetivo es que el joven asuma la responsabilidad de sus actos, entienda el impacto de su conducta y desarrolle herramientas para no reincidir en conductas delictivas.

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Perfil y rehabilitación del responsable del crimen

Al ingresar al programa, el joven presentaba dificultades severas de socialización, reactividad agresiva y un fuerte consumo de sustancias psicoactivas. Su historial incluía antecedentes de vida en la calle, deserción escolar temprana y vínculos estrechos con grupos de jóvenes delincuentes. Su situación requirió una intervención multidisciplinaria urgente.

Durante más de dos años, el adolescente recibió acompañamiento semanal integral. Contó con el apoyo de una psicóloga y una trabajadora social para tratar su adicción a las drogas y reengancharse al sistema educativo. Este acompañamiento continuo permitió transformar su conducta y abrir espacios para la comunicación emocional.

El encuentro y la adopción simbólica

Durante su proceso de sanación, el joven manifestó el deseo de hablar con la madre de su víctima para explicar los hechos y pedir perdón. Ambos necesitaron preparación profesional previa para este encuentro. Cuando se reunieron, el joven aclaró que no existía conflicto previo con el hijo de la mujer, destacando que el ataque fue impulsado por el consumo de drogas.

Para la madre, saber que su hijo no estaba involucrado en una rivalidad personal fue un alivio significativo. En ese momento, ofreció una propuesta inusual: "Yo lo quiero adoptar como mi hijo, yo quiero que usted me vea como una mamá", le dijo al joven. Ambos se abrazaron y lloraron, sellando un nuevo vínculo familiar basado en la empatía y la reparación.

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Reintegración social y futuro profesional

Tras el encuentro, la mujer visitó regularmente el centro de atención, apoyando los estudios del joven y presenciando su evolución. El adolescente abandonó las drogas, completó su bachillerato y comenzó a trabajar en la cocina del centro educativo. Además, ahorró parte de sus ingresos para reunir una indemnización simbólica destinada a reparar el daño causado a la familia.

Posteriormente, un juez sustituyó la sanción privativa de la libertad por una medida en medio abierto, permitiendo su libertad condicionada. Hoy, el joven trabaja en un almacén de ropa y planea ingresar a la universidad para estudiar Psicología o Derecho. Esta historia, difundida por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, ilustra el potencial transformador de la justicia restaurativa en contextos de violencia grave.