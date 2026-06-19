Madres y cuidadores denuncian escasez de medicamentos y citas en el Subsistema de Salud de la Policía Nacional

Familias afiliadas al régimen especial de salud policial denuncian retrasos en consultas, falta de fármacos y ausencia de insumos esenciales, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos para pacientes con discapacidades y enfermedades crónicas.

Varias madres y cuidadores vinculados al Subsistema de Salud de la Policía Nacional han denunciado una serie de problemas estructurales que dificultan el acceso a tratamientos esenciales para pacientes con enfermedades crónicas , discapacidades y condiciones especiales.

Los relatos, recogidos en los últimos días, describen demoras prolongadas en la programación de citas con especialistas, graves interrupciones en el suministro de fármacos y la falta de entrega de insumos básicos como pañales y material de cuidado diario. Estas carencias, según los testigos, ponen en riesgo la continuidad de los tratamientos y, en algunos casos, la vida de los niños y adultos bajo su cuidado.

Una de las voces más contestadas es la de Mónica Ortiz, madre de un menor con parálisis cerebral y epilepsia, quien explicó que los anticonvulsivos que necesita su hijo llegan con retrasos injustificados y, en ocasiones, la propia Policía Nacional indica que no dispone del medicamento en sus farmacias.

"Si se suspende la administración de los anticonvulsivos, pueden producirse efectos secundarios graves e incluso la muerte", advirtió Ortiz, añadiendo que también ha enfrentado negativas para recibir los pañales autorizados por la tutela, obligándola a comprar los insumos por su cuenta. Otros testimonios confirman la magnitud del problema.

Marta Robles, responsable del cuidado de un niño con discapacidad y de su esposo con enfermedad mental, denunció que las órdenes médicas emitidas por los especialistas vencen antes de que pueda gestionarse la autorización o el examen correspondiente, generando un círculo de esperas interminables. Asimismo, una madre de gemelas con diagnóstico de autismo señaló la imposibilidad de agendar consultas especializadas pese a los múltiples intentos realizados, mientras que Sandra Arenas, madre de dos niños con discapacidad, denunció la falta de respuesta de los call centers y la ausencia total de disponibilidad de citas y medicamentos, a pesar de la urgencia de los tratamientos.

Estas denuncias convergen en una queja colectiva contra el Subsistema de Salud, que según los familiares, no garantiza la continuidad terapéutica ni la respuesta oportuna a las solicitudes de los usuarios. Frente a estas acusaciones, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional ha manifestado que mantiene un acompañamiento constante a los afiliados, realizando seguimiento y control de los casos en la Regional de Aseguramiento Número 1 y la Unidad Prestadora de Salud Bogotá.

La entidad asegura que, una vez recibida la queja, se activan procesos de verificación del cumplimiento contractual por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, con el objetivo de asegurar la prestación adecuada de los servicios. No obstante, los familiares siguen expresando su descontento, señalando que las respuestas institucionales no se traducen en mejoras tangibles y que la falta de medicamentos, insumos y citas especializadas continúan generando un calvario diario para quienes dependen de una atención permanente





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