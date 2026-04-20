Madrid brilla con los Premios Laureus: Alcaraz, Sabalenka y Yamal lideran la élite del deporte mundial

La gala de los premios Laureus 2025 celebrada en el Palacio de Cibeles consagró a Carlos Alcaraz como mejor deportista, mientras que Lamine Yamal y Aryna Sabalenka destacaron en una noche histórica para el deporte internacional.

La ciudad de Madrid se vistió de gala este lunes para acoger una de las ceremonias más prestigiosas del panorama deportivo internacional: la entrega de los premios Laureus 2025. El Palacio de Cibeles fue el escenario elegido para reconocer a los atletas que definieron el curso pasado con hitos inolvidables. Entre los nombres propios de la velada, destacó el tenista Carlos Alcaraz , quien cerró el año en la cima del ranking mundial.

El español fue galardonado como el mejor deportista masculino, un reconocimiento que premia su dominio en las pistas tras conquistar Roland Garros y el Abierto de Australia. Durante su discurso, Alcaraz confesó sentirse profundamente honrado al ver su nombre grabado junto a leyendas históricas del deporte, destacando que formar parte de esa exclusiva lista de laureados es un sueño hecho realidad que lo impulsa a seguir trabajando con la misma humildad y dedicación que lo han caracterizado desde sus inicios en el circuito profesional. Por su parte, el ámbito femenino estuvo representado magistralmente por la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, quien se alzó con el premio a la Mejor Deportista del año tras mantener su hegemonía mundial por segunda temporada consecutiva. La solidez de Sabalenka en los torneos de Grand Slam, donde alcanzó tres finales y logró levantar el título en Australia, la consolidó como una figura inalcanzable. En el sector futbolístico, el joven prodigio del Barcelona, Lamine Yamal, hizo historia al convertirse en el primer ganador del nuevo premio al Mejor Deportista Joven del año. Tras una campaña donde fue pieza angular para que su equipo conquistara la Liga, la Supercopa y la Copa del Rey, el atacante igualó la gesta de Messi al poseer dos estatuillas Laureus en su vitrina personal, reafirmando que su proyección no tiene límites. Mientras tanto, el exfutbolista alemán Toni Kroos recibió el premio a la Inspiración, un reconocimiento a su intachable trayectoria y su capacidad para guiar a las nuevas generaciones. La gala también sirvió para encumbrar a otros talentos y entidades que elevaron el estándar del rendimiento humano. El piloto británico Lando Norris, flamante campeón del mundo de Fórmula Uno, fue nombrado Mejor Deportista Revelación, tomando el testigo del propio Lamine Yamal en dicha categoría. En el plano colectivo, el Paris Saint-Germain fue galardonado como el Mejor Equipo tras una temporada perfecta en la que, además de dominar las competiciones domésticas, se coronó por primera vez en su historia con la UEFA Champions League al imponerse de manera contundente al Inter de Milán. Asimismo, se vivieron momentos de gran emotividad con el premio al Mejor Deportista Paralímpico entregado al nadador brasileño Gabriel Araújo, y con el galardón a toda una carrera otorgado a la icónica gimnasta Nadia Comaneci. La fundación Fútbol Más recibió el premio Deporte para el Bien, poniendo de relieve que el ejercicio físico y la competición son, ante todo, herramientas poderosas de transformación social y unión comunitaria a nivel global





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