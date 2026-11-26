El actor danés Mads Mikkelsen llega a Medellín este viernes 27 de noviembre para la Comic Con 2026. Conoce los horarios, precios y detalles del evento.

El renombrado actor danés Mads Mikkelsen aterrizará en Medellín este viernes para participar como invitado especial en la Comic Con 2026. El evento se desarrollará en Plaza Mayor y reunirá a miles de seguidores de la cultura pop para celebrar dos décadas de historia.

Presencia exclusiva de Mads Mikkelsen

Mikkelsen confirmará su presencia en la ciudad colombiana con una charla programada específicamente para el domingo 29 de noviembre a las 3:00 de la tarde. Durante este encuentro, el intérprete firmará autógrafos y tomará fotografías con los asistentes.

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Para acceder a estas interacciones personalizadas, los fanáticos deben adquirir el paquete de Meet & Greet. Este servicio tiene un costo de $280.000 más $3.000 por concepto de servicio para cada actividad individual.

La organización recuerda que estas experiencias cuentan con modalidades de compra independientes de la entrada general. Por lo tanto, se recomienda revisar las condiciones específicas antes de realizar las transacciones en la web oficial de Comic Con Medellín.

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Organización y retos de la vigésima edición

Esta edición marca el vigésimo aniversario de la feria, un hito que Alejandro Caballero, director de Comic Con, considera esencial celebrar con figuras de talla mundial. Mikkelsen representa un desafío logístico significativo debido a la alta profesionalidad de su equipo.

Caballero destacó que la manager del actor mantiene una comunicación constante, ofreciendo retroalimentación detallada para garantizar que cada aspecto del evento sea impecable. Esta atención al detalle es una característica distintiva en comparación con otros invitados.

La expectativa es tan alta que la publicación anunciando la visita ya superó el millón y medio de visualizaciones. Además, el mensaje registró 80.000 me gusta y más de 1.000 comentarios, evidenciando el interés masivo de la comunidad.

Impacto global y primera visita a la región

Mads Mikkelsen visitará Suramérica por primera vez, lo que convierte este evento en una oportunidad única para los aficionados de la región. El actor ha dejado huella en sagas globales como Star Wars, Marvel y Harry Potter, además de interpretar al antagonista en la saga de James Bond.

La organización espera que Mikkelsen se lleve una experiencia grata de Colombia, alineada con su enorme expectativa. Este entusiasmo se comparte con el invitado japonés Hiroaki Hirata, reconocido por ser la voz original japonesa del personaje Sanji en ONE PIECE.

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Hirata también realizará su primera aparición en América Latina, sumándose al atractivo del cartel. La meta principal es que todos los visitantes, incluidos los ídolos, se vayan satisfechos con la calidad del encuentro.

Horarios, precios y beneficios para el público

La Comic Con Medellín inicia el viernes 27 de noviembre y se extiende durante tres jornadas completas en Plaza Mayor. Los horarios son de 10:00 a. m. a 9:00 p. m. para el viernes y el sábado, reduciéndose a las 8:00 p. m. el domingo.

El costo de la entrada por día es de $39.000 con servicio incluido para el viernes. Para el sábado y el domingo, el valor asciende a $47.000 con el servicio correspondiente. Quienes deseen asistir los tres días pueden optar por la entrada Full Pass por $98.000.

Las entradas se adquieren a través del canal oficial medellin.comicconcolombia.com o en las taquillas del lugar. Una iniciativa destacada es el beneficio 7 - 70, que permite el ingreso gratuito a niños menores de siete años y adultos mayores de 70.

Este programa busca fomentar la participación intergeneracional, permitiendo que familias completas disfruten de la convención. Se requiere presentar un documento de identidad que verifique la edad para acceder a este beneficio en la entrada.