Maduro envía fuerzas militares a comunidades para entrenamiento con armas ante la amenaza de Estados Unidos

Ante el despliegue navale de Estados Unidos en el Caribe, el Presidente Maduro anuncia ejercicios militares y entrenamiento con armas en comunidades.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro , anunció este jueves que efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se desplazarán el próximo sábado a comunidades para enseñar el manejo de armas como parte del plan de ejercicios militares que Venezuela ha implementado ante la presunta amenaza de Estados Unidos en el Caribe .

Maduro, durante la jornada de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, enfatizó que los cuarteles, con sus armas, irán a las comunidades, a emplazarlas, a revisar y a enseñar a todos los que se alistaron, a los vecinos y vecinas, lo que es el manejo de las armas. Este anuncio se da en el contexto del despliegue naval estadounidense en el mar Caribe, considerado por Caracas como una medida para intentar un cambio de régimen en Venezuela. Maduro reiteró las acusaciones contra Estados Unidos, asegurando que existe un plan imperial para un cambio de régimen en Venezuela, imponer un gobierno títere de Estados Unidos y venir a robarnos el petróleo, que es la mayor reserva internacional del mundo, el gas, que es la cuarta reserva del mundo, y el oro. Venezuela también mantiene un ejercicio militar desde el miércoles que incluye maniobras aéreas, marítimas y terrestres, y la movilización de más de 2.500 efectivos durante tres días en la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se ha elevado en las últimas semanas luego de que Washington desplazara ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear hasta el mar Caribe y ordenara el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico. La Administración del presidente Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por Estados Unidos como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, una afirmación que Caracas rechaza.





