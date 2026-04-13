Maduro reaparece en Nueva York: El cambio físico del expresidente genera debate

A 100 días de su detención, Nicolás Maduro se presenta en una corte de Nueva York, mostrando una notable transformación física. Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, junto con la revelación sobre sus condiciones de reclusión.

El lunes 13 de abril de 2026, se cumplen 100 días desde la madrugada del 3 de enero, cuando Estados Unidos , mediante una operación militar, logró la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores . Ambos fueron aprehendidos bajo cargos de narcoterrorismo, lo que llevó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez a asumir el liderazgo de Venezuela . La segunda audiencia judicial, celebrada en una corte de Nueva York el 26 de marzo, marcó el regreso público de Maduro. Su apariencia física, según los reportes, exhibía un cambio notable, luciendo considerablemente más delgado después de tres meses de custodia en territorio estadounidense. Tanto Maduro como Cilia Flores , mantuvieron silencio durante la sesión, atendiendo a la traducción simultánea mientras el juez federal de Manhattan, Alvin Hellerstein, abordaba los costos asociados a su defensa legal. Las redes sociales se inundaron rápidamente con supuestas imágenes captadas en la corte, comparando la imagen actual de Maduro con la de su periodo presidencial, avivando las especulaciones sobre su estado de salud y las condiciones de su reclusión. Los rumores sobre su estado han generado gran interés y debate en la opinión pública.

El exmandatario, quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, vestía el uniforme caqui de los presidiarios, complementado con una franela naranja. Su figura, aunque más delgada, no mostraba signos de demacración. La actitud desafiante que caracterizaba a Maduro en ocasiones previas, como en su llegada a Nueva York, donde saludaba y expresaba deseos de 'Feliz Año Nuevo' frente a las cámaras, parecía ausente. La prensa, en su mayoría, compuesta por periodistas acreditados en Nueva York y otros llegados desde diversas ciudades estadounidenses, observó el proceso judicial. Se notó particularmente la delgadez de Maduro en su cuello, un contraste evidente con las fotografías tomadas durante su mandato presidencial. Tanto Maduro como su esposa se declararon inocentes ante los cargos imputados. Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente, había declarado previamente que su padre se mantenía “con mucho ánimo y con mucha fuerza”, refiriéndose a las condiciones de detención en el Centro Metropolitano de Brooklyn.

Fuentes cercanas al centro penitenciario indicaron en marzo que el exlíder chavista, de 63 años, no había aceptado su nueva realidad. Según testimonios recogidos por el medio español ABC, Maduro solía exclamar en su celda: “¡Soy el presidente de Venezuela!” y “¡Estados Unidos me tiene secuestrado!”. La noticia sobre la aparente transformación física de Maduro ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Usuarios han expresado opiniones que van desde la ironía, como comentarios sobre su capacidad para 'hacer el baile Maduro' en su nueva condición, hasta críticas severas, como aquellos que ven en su situación una forma de 'justicia'. Otros mencionan la supuesta revelación del rapero Tekashi 6ix9ine sobre la convivencia con Maduro en prisión. Las cartas que llegan a su celda reflejan el impacto de su detención en los ciudadanos, como la carta que dice “Por tu culpa perdí 10 años de mi papá”. El proceso judicial contra Maduro y Flores continúa, mientras se investigan las acusaciones y se definen los pasos a seguir legalmente, así como la fortuna oculta del ex presidente, investigada tras su captura.





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nicolás Maduro Venezuela Estados Unidos Detención Corte Nueva York Cambio Físico Narcoterrorismo Delcy Rodríguez Cilia Flores Prisión

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hombre fue abatido tras atacar con machete a tres personas en el metro de Nueva YorkAnthony Griffin, de 44 años, fue abatido luego de herir a tres personas en la estación Grand Central de Manhattan.

Read more »

'Marilyn Monroe: 100 Ans!' el centenario de un ícono inmortalUn recorrido a través de fotografías, objetos personales, prendas de ropa originales y extractos de las películas y la trayectoria de Norma Jeane Mortenson

Read more »

Filtrar información sobre el caso de Maduro puede tener complicaciones legales para los abogadosEn diálogo con NTN24, la analista Maibort Petit explicó los impactos que traería la filtración de detalles en torno al caso.

Read more »

Más de 100 actores de playa de Bocagrande reciben impulso económico de la UNGRDLa Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) invertirá más de 500 millones de pesos para fortalecer los emprendimientos de los trabajadores de playa en Bocagrande, Cartagena, promoviendo un turismo sostenible.

Read more »

Bre-B supera las 100 millones de llaves y alista expansión con fiduciarias y pagos internacionalesDOLAR

Read more »

Sanear la Nueva EPS y capitalizarla será clave para evitar su liquidación: nuevo interventor OspinaComunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio desde 2021. Cubro la información de Bogotá y Cundinamarca.

Read more »