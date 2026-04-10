Maestrías y Salarios: El Impacto de los Posgrados en el Mercado Laboral Colombiano

Un análisis del Observatorio Laboral para la Educación (OLE) revela el impacto de las maestrías en los ingresos de los profesionales colombianos, mostrando diferencias significativas por área de estudio. El estudio compara los salarios de graduados de pregrado y posgrado, proporcionando una visión clara de cómo la maestría influye en las perspectivas salariales.

El debate sobre si cursar una maestría garantiza un mejor ingreso para los profesionales es constante. Si bien algunos argumentan que no necesariamente se traduce en mayores ganancias, los datos del Observatorio Laboral para la Educación ( OLE ) del Ministerio de Educación ofrecen una perspectiva valiosa.

Este observatorio analiza el Ingreso por Base de Cotización, un indicador que cruza información sobre los graduados de instituciones de educación superior y sus salarios iniciales en el mercado laboral durante su primer año de empleo. Estos datos permiten comparar los ingresos en diferentes áreas del conocimiento y niveles educativos, proporcionando evidencia empírica sobre el impacto de la maestría en la remuneración. El análisis se centra en las maestrías y compara sus resultados con los de los graduados de carreras profesionales, excluyendo otros posgrados como especializaciones o doctorados, y programas de pregrado técnicos y tecnológicos.\El OLE clasifica las carreras según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) de la Unesco, lo que permite analizar los rangos salariales en áreas como TIC, Salud, Ingenierías, Administración y Derecho, Ciencias Naturales y Matemáticas, Artes y Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias de la Educación, Servicios y Agropecuario. Los datos más recientes corresponden a los graduados de 2022 que se incorporaron al mercado laboral en 2023. El estudio de las TIC, por ejemplo, destaca un salto salarial significativo entre pregrado y maestría. Mientras que el 65,6% de los recién graduados de pregrado en TIC ganan más de 2,5 salarios mínimos, y el 34% supera los 4 salarios mínimos, el estudio de una maestría en este campo impulsa los ingresos de manera considerable. Un año después de obtener el título, el 38,9% de los graduados de maestría en TIC perciben más de 9 salarios mínimos, y un 25,3% gana entre 6 y 9 salarios mínimos. Similarmente, carreras como Administración de Empresas, Finanzas, Contaduría o Derecho también experimentan un aumento salarial notable tras la obtención de una maestría, donde la mayoría de los egresados alcanza salarios superiores a los 9 salarios mínimos.\Las ingenierías también muestran una mejora significativa, pasando de un 34% de los graduados de pregrado ganando entre 1,5 y 2,5 salarios mínimos a un 25,9% en el rango de 4 a 6 salarios mínimos con una maestría. Además, el porcentaje de ingenieros que ganan más de 9 salarios mínimos aumenta considerablemente. Por otro lado, las carreras de licenciatura y ciencias de la educación, históricamente peor remuneradas, también evidencian una mejora tras cursar una maestría. Mientras que el 55,2% de los licenciados recién graduados ganan hasta 1,5 salarios mínimos, en el caso de los graduados de maestría, este porcentaje se reduce a solo el 3,7%. La mayor proporción de los egresados de maestría en esta área se concentra en el rango de 2,5 a 4 salarios mínimos (53,3%), demostrando que la formación de posgrado impacta positivamente en la remuneración en este sector. Estos datos del OLE proveen una base sólida para entender cómo la maestría puede influir en las perspectivas salariales de los profesionales en el mercado laboral





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