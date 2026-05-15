Magistrada Cristina Lombana abre investigacin formal contra senadora del Pacto Histrico por presunta corrupcin en UNGRD

La magistrada Cristina Lombana present una ponencia en la Corte Suprema que abri una investigacin formal y llam a indagatoria a la senadora del Pacto Histrico. La ponencia fue debatida por los 6 magistrados de la Sala y se abri una investigacin formal contra la parlamentaria por presunta corrupcin en la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La magistrada Cristina Lombana present una ponencia en la Corte Suprema que abri una investigacin formal y llam a indagatoria a la senadora del Pacto Histrico.

La magistrada Cristina Lombana llev la ponencia que fue debatida por los 6 magistrados de la Sala. Antes de eso, el magistrado Marco Antonio Rueda hace una semanas se inhibi de abrir investigacin contra la parlamentaria al no encontrar mtitos para ello. Hace apenas un par de semanas las congresistas Martha Peralta y Berenice Bedoya tuvieron una cita con la Corte para rendir versi libre.

Fue en marzo del ao pasado cuando el nombre de la congresista Peralta son durante una de las audiencias por este escndalo de corrupcin, y all, la Fiscalía mencion a la senadora del Pacto Histrico, quien segn las investigaciones habr sostenido reuniones con directivos de la UNGRD con el propsito de gestionar contratos.

"Usted, Olmedo Lpez, se reuni con la senadora Martha Peralta y representantes de la empresa Inversiones IRL SAS, propietaria de maquinaria amarilla. En esta reuni se habr acordado tramitar un negocio jurdico con la Unidad para el mantenimiento de infraestructura, requiriendo el uso de dicha maquinariaLa Fiscalía General de la Nacin señaló a la senadora Martha Peralta por su presunta intervencin indebida en un contrato de $2.170 millones destinado a la compra de maquinaria para el departamento de La Guajira.

Por estos hechos de corrupcin hay varios exaltos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro y congresistas investigados por presunta corrupcin. A la Senadora Martha Peralta se le investigar por la presunta comisin de los delitos de cohecho impropio y trfico de influencias





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