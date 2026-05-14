Magistrada de la Corte Suprema de Justicia abre investigación formal contra Martha Peralta por presunta participación en corrupción de la UNGRD

La magistrada Cristina Lombana radicó una ponencia en contra de la senadora Martha Peralta, acusándola de haber participado en un entramado de corrupción de la Universidad Nacional de la Guajira (UNGRD). Según testigos, Peralta habría dirigido un contrato de 2.170 millones de pesos para la contratación de maquinaria amarilla para Riohacha (La Guajira) con la empresa Inversiones IRL SAS, en colaboración con los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla.

La magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, radicó una ponencia que puso a Martha Peralta (congresista del Pacto Histórico) en el ojo del alto Tribunal.

En la tarde de este jueves, tras una discusión con los demás miembros de la Sala Plena, se confirmó que se abrió una investigación formal en contra de la mencionada política por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD. Y es que, de acuerdo con varios testigos, Perlata, junto con los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, habría direccionado un contrato de 2.170 millones de pesos para la contratación de maquinaria amarilla para Riohacha (La Guajira) con la empresa Inversiones IRL SAS.

En la ponencia radicada en la Corte, la magistrada Lombana recopiló pruebas que relacionarían a la senadora con esos hechos. Entre ellos está el testimonio de Olmedo López, uno de los sindicados en el caso y uno de los que es señalado como ‘testigo estrella’.

‘La senadora pide una cita para que la atienda en la Ungrd y llega con unos amigos de la senadora Martha Peralta. Me dice que ellos son propietarios de maquinaria amarilla y que los contrate para La Guajira’, dijo López





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