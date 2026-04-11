Magistrada de la Corte Suprema resalta la necesidad de consolidar la jurisprudencia laboral ante el nuevo Código Procesal del Trabajo

Marjorie Zúñiga, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, enfatiza la importancia de fortalecer la línea jurisprudencial ante los vacíos del nuevo Código Procesal del Trabajo, destacando temas clave como el fuero de discapacidad y los traslados pensionales.

En el marco del cierre del VI Congreso de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, celebrado hasta este viernes en la Universidad de la Costa, la magistrada de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, Marjorie Zúñiga, enfatizó la crucial importancia de fortalecer una línea jurisprudencial para abordar las lagunas que podría generar el nuevo Código Procesal del Trabajo. “Desde la Corte, estamos atentos a los efectos del nuevo código, que entró en vigor el pasado 2 de abril.

Es imperativo consolidar y establecer una línea jurisprudencial clara sobre los vacíos que toda normativa de esta naturaleza inevitablemente deja en la sociedad”, declaró la magistrada. La implementación del nuevo código representa un momento clave para el sistema judicial laboral, y la creación de precedentes judiciales consistentes es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y la correcta aplicación de la ley. La consolidación de la jurisprudencia actual, como señaló Zúñiga, se encuentra en una fase crucial, especialmente en lo referente a la estabilidad laboral y la protección de los derechos de los trabajadores. La magistrada destacó la importancia de adaptar la interpretación de la ley a las realidades cambiantes y a las necesidades específicas de los trabajadores. \Zúñiga también puso de manifiesto la evolución de la jurisprudencia en temas clave, como el fuero de discapacidad, un asunto que ha transformado la jurisprudencia de las últimas dos décadas. “Hemos tenido que distinguir criterios y niveles de protección para diversos contextos de personas con discapacidad y otras condiciones de salud”, explicó. Agregó que la propia concepción de discapacidad ha experimentado una evolución, y ahora se entiende como una interacción compleja entre las deficiencias individuales y las barreras presentes en el entorno. La magistrada resaltó que la principal divergencia entre los jueces de diferentes cortes en relación con el fuero de discapacidad reside en la fuente normativa, más que en el material probatorio. Para algunos jueces, la discapacidad se define por la condición a mediano y largo plazo, mientras que para otros, se centra en la dificultad significativa en el desempeño laboral del trabajador. Esta disparidad en la interpretación de la ley subraya la necesidad de una línea jurisprudencial clara y unificada que proporcione seguridad jurídica y evite la arbitrariedad en las decisiones judiciales. La consistencia en las decisiones judiciales es esencial para garantizar la confianza de los trabajadores en el sistema y para promover la protección efectiva de sus derechos.\Durante su participación en el Congreso Laboral, la magistrada Zúñiga también abordó temas relevantes como la indemnización de perjuicios en traslados pensionales. “Esta es una decisión que hemos estado esperando desde hace varios meses, ya que hemos recibido numerosas demandas sobre este tema, y la sala está recibiendo constantemente nuevos casos de este tipo”, comentó. La proliferación de litigios en materia de traslados pensionales pone de manifiesto la complejidad de este asunto y la necesidad de una regulación clara y precisa. La magistrada señaló la importancia de esperar las futuras decisiones de la Corte Constitucional en relación con la reforma pensional, ya que estas sentencias tendrán un impacto significativo en la jurisprudencia y en la forma en que se resuelven los casos relacionados con las pensiones. La claridad y la coherencia en la jurisprudencia en materia pensional son cruciales para garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores y para asegurar que reciban una protección adecuada en caso de traslados o cambios en su régimen pensional. La magistrada enfatizó la importancia de la adaptación continua de la jurisprudencia a las nuevas realidades laborales y a las necesidades de los trabajadores, especialmente en un contexto de constantes reformas y cambios legislativos





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