El magistrado Gerson Chaverta Castro desestima la tutela de Santiago Uribe, señalando que busca reabrir casos cerrados sobre su condena por delitos de lesa humanidad.

El magistrado Gerson Chaverra Castro de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha solicitado formalmente desestimar una nueva acción de tutela presentada por la defensa de Santiago Uribe Vélez. Este requerimiento busca impedir que se reabran discusiones jurídicas y procesales que ya han sido resueltas por las instancias competentes del máximo tribunal colombiano. En una misiva oficial fechada el 24 de noviembre, el funcionario dirigió su petición al magistrado Fernando Augusto Jiménez Valderrama de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural. La medida refleja la postura oficial de que no existen vías adicionales para impugnar las decisiones ya firmes sobre la responsabilidad penal del exmiembro del congreso.

Fundamentos del rechazo judicial

Gerson Chaverra Castro actuó como ponente en la decisión que rechazó el recurso extraordinario de casación presentado anteriormente por la defensa de Uribe Vélez. En el documento, el magistrado afirmó categóricamente que no hubo vulneración de los derechos fundamentales del procesado durante el desarrollo del juicio. Su posición central es que la acción de tutela no debe utilizarse como un mecanismo para obtener una nueva revisión de lo decidido por la Sala Penal. El texto oficial sostiene que el procesado actúa con el fin de lograr, por medio de la instrumentalización de la acción de tutela, una revisión del acierto y legalidad de las posturas sustanciales y procesales expuestas en el fallo del 3 de junio del año en curso.

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Historial de condenas confirmadas

La defensa del acusado ha insistido en posturas que ya fueron rebatidas a lo largo de la providencia, pese a los extensos y minuciosos recursos de impugnación especial presentados por su entonces defensor y por el mismo procesado. A pesar de estos esfuerzos, la Sala de Casación Penal arribó a la conclusión de confirmar la condena contra Santiago Uribe Vélez como penalmente responsable. La condena se basa en el concurso de delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, calificados específicamente como delitos de lesa humanidad. Esta estructura legal es la base sobre la cual se sostiene la sentencia definitiva que limita la intervención de otras salas del tribunal.

Antecedentes procesales y fechas clave

El magistrado recordó que la Sala Penal confirmó la condena contra Uribe Vélez en la decisión SP499 del 3 de junio de 2026. Esta resolución confirmó el fallo del Tribunal Superior de Antioquia, que el 25 de noviembre de 2025 había revocado la absolución de primera instancia y condenado al ganadero a 340 meses de prisión. Esta sentencia equivale a un periodo de 28 años y cuatro meses de cárcel. Las condenas se originan en hechos ocurridos entre 1990 y 1994 relacionados con la conformación y dirección del grupo armado ilegal conocido como 'Los Doce Apóstoles'. El contexto histórico de estos crímenes es fundamental para entender la gravedad de los cargos.

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Respuesta a la acción de tutela

Posteriormente, el 5 de junio de 2026, la Sala Penal rechazó por improcedente el recurso extraordinario de casación que interpuso la defensa contra la sentencia que resolvió la impugnación especial. Tras este rechazo, Uribe Vélez acudió nuevamente a la tutela para cuestionar dicha negativa. La primera tutela fue negada el 30 de septiembre por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural. Esa decisión concluyó que la Sala Penal no había vulnerado los derechos fundamentales del condenado en ninguna etapa del proceso judicial.

Conclusión sobre la proceduralidad legal

La negativa inicial fue confirmada el 5 de noviembre por la Sala de Casación Laboral. Esta sala resolvió la impugnación presentada por la defensa poco después de la primera negación. Dado este historial de denegatorias consecutivas, Gerson Chaverra Castro sostiene en esta nueva controversia que la acción de tutela es improcedente. El magistrado reitera que este recurso no sirve para instituir recursos no contemplados por el legislador colombiano. La postura judicial busca poner fin definitivamente a los intentos de reapertura del caso mediante figuras constitucionales extraordinarias.