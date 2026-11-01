Magnicidios: Gaviria revela historia de violencia política en Colombia

José Obdulio Gaviria analiza su libro Magnicidios, trazando orígenes de la violencia desde los padres fundadores hasta hoy, incluyendo la tesis sobre Farc y Álvaro Gómez Hurtado.

El exsenador y exasesor de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Uribe, José Obdulio Gaviria, ha publicado un nuevo análisis histórico titulado Magnicidios. Cómo opera la máquina mortal de la criminalidad política. Esta obra, editada por Planeta, realiza un recorrido exhaustivo por los asesinatos de figuras públicas ocurridos en Colombia desde la época de la Independencia hasta la actualidad. Gaviria presenta una tesis central que desafía la narrativa convencional al sostener que la violencia política en el país no comenzó con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948. En cambio, él argumenta que estas dinámicas tóxicas tienen sus raíces más profundas en la época de los padres fundadores de la nación.

Orígenes en la Independencia y los Padres Fundadores

La propuesta de Gaviria busca contextualizar el sectarismo y la eliminación sistemática del adversario como factores que han frustrado repetidamente a la dirigencia del país. En una entrevista con EL COLOMBIANO, el autor repasa esa historia compleja, abarcando desde la vida de Nariño y Bolívar hasta las guerrillas del siglo XX. Gaviria señala con orgullo que el interés por el tema trasciende los magnicidios del siglo XX, llegando a la suerte trágica de nuestros padres fundadores, quienes murieron de manera lamentable. Explica que existieron planes urdidos para acabar con toda una camada de líderes, y que entre ellos mismos había un odio profundo.

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La vida de Nariño se describe como una historia trágica. Era un líder muy envidiado que abría camino político y es considerado junto con Bolívar como uno de los padres fundadores, a pesar de que este último no nació en Colombia. Gaviria compara esta generación con la de Franklin, Jefferson, Madison y Hamilton en Estados Unidos. Señala que fue casi imposible entender cómo se reunió tanta capacidad intelectual, política y económica en el mismo momento y en el mismo país. De esa lista estadounidense, el único que murió asesinado fue Hamilton, en un duelo con el vicepresidente Aaron Burr. En Colombia había hombres de un nivel comparable.

El sabio Francisco José de Caldas es citado como otro ejemplo de ese talento desperdiciado. Si uno sigue el rastro de lo que hizo Caldas, habría sido una figura política de trascendencia extraordinaria para el desarrollo del país. Sin embargo, su destino fue otro. Esta comparación subraya la idea de que Colombia perdió una pléyade de personajes que pudieron gobernar efectivamente. La despersonalización del que piensa distinto y la justificación de su muerte son fenómenos que se remontan a los inicios de la república, según el análisis presentado.

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Bolívar y el tiranicidio como justificación

La relación entre Bolívar y el concepto de tiranicidio es otro punto clave del libro. Cané llegó a Colombia como embajador y se sorprendió al ver, en un acto con estudiantes, que una niña muy elocuente hacía un canto al tiranicidio. Este canto estaba fundado en el Julio César de Shakespeare. La obra de Shakespeare fue citada posteriormente por los asesinos de Bolívar para justificar sus actos. Esta referencia ilustra cómo se normalizó la eliminación física del oponente político bajo pretextos ideológicos.

Muchas veces se necesita un observador de lejos para describir estos fenómenos culturales y políticos con claridad. Cané también cuenta que los dirigentes de la época ya iban armados y se habían declarado enemigos a muerte. Esto refleja un ambiente de tensión extrema que precedió a los actos de violencia más dramáticos. La justificación retórica del tiranicidio sirvió como un mecanismo para silenciar voces disidentes. Esta dinámica sentó las bases para lo que Gaviria denomina una máquina mortal de la criminalidad política.

No fue un fusilamiento estándar, fue un asesinato selectivo. Los enemigos fueron buscados, metidos a la cárcel y hubo una persecución orquestada. Gaviria utiliza el término damnatio memoriae, una figura de la guerra del Imperio Romano, para describir el objetivo de acabar con los rivales y que nunca más se los mencionara. Esto le dejó a Colombia un espíritu de orfandad intelectual y política. Se perdió una generación de líderes capaces que podrían haber guiado al país por caminos diferentes. Nariño fue el único que no mataron directamente, pero lo trataron como a un perro, se les voló en Cádiz y terminó sus días triste y marginado.

La dirigencia política y la guerra fratricida

La dirigencia política de la época fue siempre muy buena, pero tuvo una mala suerte estrepitosa. El llamado dictador Juan del Corral no aparece en el libro principal porque tuvo una muerte natural. Le dio un infarto siendo muy joven, probablemente sin llegar a los cuarenta años. Tenía conocimiento del constitucionalismo norteamericano y representaba una visión distinta. La Constitución de la Antioquia independentista, la que se separó por completo del gobierno del rey Fernando VII, la redactaron personajes como los Restrepo. Aquí hubo una pléyade de figuras destacadas que moldearon las bases del estado.

Existe una figura trascendental en la historia universal que ilustra la crueldad de esta guerra fratricida. Bolívar había salido con soldados colombianos a liberar de nuevo a Venezuela, porque Miranda estaba derrotado y la independencia venezolana se había perdido. Emitió un decreto draconiano, con el que buscaba fortalecer la masa independentista en las primeras décadas del siglo XIX. Sin embargo, esto se convirtió en una tragedia porque no estaban matando españoles, sino americanos. Esos ejércitos estaban repletos de americanos y de negros, lo que convierte este período en una guerra civil interna de alta intensidad.

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El Manifiesto de Cartagena es una figura trascendental en la historia universal. Comienza con la frase Soy ciudadano de la infeliz Caracas y es un texto extraordinario. Bolívar era el mejor escritor de la época en lengua castellana y cambió mucho el idioma. Todas esas palabras vernáculas nuestras, que no tenían nada que ver con España, se conocieron por su pluma. Pocas figuras históricas tienen ese embrujo, esa atracción y ese imán sobre la literatura y la política. Su legado literario es tan importante como su influencia militar y política en la región.

Consecuencias y la tesis sobre las Farc

La revolución devoró a sus propios hijos en múltiples ocasiones. Sucre, la gran figura militar, fue asesinado en Berruecos en circunstancias sospechosas. A Obando y a José Hilario López, que después fueron presidentes, se les señaló como responsables de varios conflictos. La muerte de Córdova decapitó a la clase política y militar antioqueña, debilitando una región clave. Después vino la persecución tras el golpe septembrino, con un intento de asesinato contra Bolívar en el que participó Mariano Ospina Rodríguez, fundador del Partido Conservador.

Bolívar no fue asesinado directamente, pero su final también fue trágico moralmente. Gaviria describe este período como un canibalismo político. Además de estos eventos históricos, Gaviria sostiene que las Farc ordenaron el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Esta afirmación conecta la violencia histórica con los conflictos modernos del siglo XX. El libro busca mostrar cómo estos patrones se repiten a lo largo de la historia colombiana. La máquina mortal de la criminalidad política ha operado con consistencia, eliminando a quienes piensan de manera diferente.

La obra de Gaviria ofrece una perspectiva crítica sobre la naturaleza de la dirigencia política en Colombia. Al analizar desde Nariño y Bolívar hasta las guerrillas, se revela una continuidad en los métodos de eliminación del adversario. El sectarismo y la falta de institucionalidad han sido obstáculos constantes para la estabilidad democrática. Al igual que la situación en la JEP donde se cuestionan viáticos y viajes, la política colombiana a menudo se ve marcada por la impunidad y la violencia. La historia de los magnicidios es fundamental para entender el presente y buscar futuros más pacíficos.