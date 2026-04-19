Mala práctica en cirugía estética deja una víctima en el Atlántico; autoridades investigan clínicas clandestinas

La muerte de Yuleidis Fernanda Charris Reales tras una intervención estética en una clínica clandestina en el Atlántico reabre el debate sobre la negligencia médica y la falta de control en estos procedimientos. La Fiscalía y la Policía adelantan pesquisas para dar con los responsables.

La pérdida de Yuleidis Fernanda Charris Reales, una mujer de 40 años, ha sumido en profunda tristeza a sus familiares y amigos en Palmar de Varela. Su fallecimiento, ocurrido recientemente en la sala de urgencias del Hospital Universidad del Norte en Soledad, al que fue trasladada en un desesperado intento por salvarle la vida, ha puesto de manifiesto una preocupante problemática que parece haber eludido la atención de las autoridades sanitarias en el Atlántico.

Las circunstancias que rodean la muerte de Yuleidis apuntan a que se sometió a una intervención estética en una de las denominadas clínicas clandestinas o de garaje. En estos lugares, se presume que las normas de salubridad fueron ignoradas y que una supuesta negligencia profesional, llevada a cabo por personal no cualificado, habría sido la causa de su trágico desenlace. Esta información se desprende del informe policial elaborado por los peritos encargados del levantamiento del cadáver en el centro asistencial al que fue llevada la víctima. Según el relato inicial de un familiar, Yuleidis se había sometido a un procedimiento estético que incluía la reducción de sus brazos y retoques abdominales el pasado 30 de marzo en el barrio Las Nieves. El 5 de abril, sintió un fuerte dolor y su compañero sentimental la trasladó al Hospital de Santo Tomás, desde donde fue remitida al Hospital Universidad del Norte, lugar donde finalmente falleció el 6 de abril, alrededor de las 3:00 de la tarde. El mismo informe policial detalla, según declaraciones de los familiares, que la víctima se realizó un procedimiento estético de reducción de abdomen y brazos en un sitio clandestino en el barrio Las Nieves, sin mayores detalles. Esta versión concuerda con el testimonio de una persona cercana a Yuleidis, quien, en conversación con este medio, reveló que meses atrás la víctima había expresado su intención de someterse a una primera cirugía estética para mejorar su apariencia física, algo que, a su parecer, no era necesario. Sobre la intervención más reciente, la fuente indicó que Yuleidis no comentó nada, ni siquiera antes de la cirugía, posiblemente porque era consciente de que el lugar no era el adecuado y porque sabía que no contaban con su aprobación para tales procedimientos. No obstante, esta persona cercana a Yuleidis también contempló la posibilidad de que la víctima haya sido víctima de un engaño, es decir, que le hayan vendido la idea de un procedimiento de alta calidad con personal capacitado, cuando la realidad distaba mucho de ello. En este contexto, se ha conocido que la Fiscalía Seccional Atlántico y detectives de la Sijín de la Policía Metropolitana están llevando a cabo investigaciones y rastreando información relacionada con el caso de la palmarina. La abogada litigante Laura Gómez Torres manifestó que la noticia sobre Yuleidis Charris le hizo evocar un patrón recurrente que ha observado en casos anteriores: mujeres que sufren graves consecuencias o incluso fallecen a raíz de malas prácticas en procedimientos estéticos. La abogada señaló que, tras la difusión de algunos casos en redes sociales, cada vez son más las personas afectadas que se animan a compartir sus experiencias, aunque muchas prefieren guardar silencio por temor a represalias y amenazas provenientes de perfiles falsos. Gómez Torres mencionó que uno de los casos que está representando involucra a una joven que, en enero de 2024, fue engañada para someterse a una lipotransferencia glútea, procedimiento que consiste en trasladar grasa del abdomen o las caderas a los glúteos. La intervención fue ofrecida a través de una supuesta clínica en Barranquilla llamada Medical Top, que a simple vista parecía contar con todas las credenciales de un centro médico legítimo. La víctima desembolsó alrededor de 14 millones de pesos, además de otros gastos relacionados con exámenes y cuidados postoperatorios. Sin embargo, las irregularidades comenzaron el día de la intervención. Según relató la abogada, a la paciente se le informó que el quirófano estaba inhabilitado por reparaciones, pero que el procedimiento podría llevarse a cabo sin inconvenientes en una camilla dentro del espacio utilizado por la clínica en el barrio Recreo. Durante la intervención, no se respetaron los protocolos básicos de asepsia, no se emplearon los materiales estériles adecuados y la persona que realizaba el procedimiento, según testimonios, manipulaba su teléfono celular e incluso se ausentaba en momentos de la cirugía. Lo que debía durar dos horas se prolongó por más de seis. Después de la operación, la paciente comenzó a experimentar fiebre, dolor intenso e inflamación en la zona intervenida. A pesar de estos síntomas, la persona que la operó le aseguró que se trataba de una reacción normal. Días después, la paciente fue referida a un supuesto médico que le aplicó medicamentos directamente en los glúteos, lo cual, según la opinión de especialistas posteriores, habría agravado la infección al facilitar su propagación por la zona. Las autoridades de salud en el Atlántico deben tomar cartas en el asunto y realizar operativos de control y vigilancia más rigurosos para evitar que estos lamentables sucesos se sigan repitiendo, protegiendo así la vida y la salud de los ciudadanos que buscan mejorar su apariencia física, pero que terminan siendo víctimas de la irresponsabilidad y la falta de ética profesional en el ámbito de la cirugía estética. La historia de Yuleidis Fernanda Charris Reales es un triste recordatorio de los peligros que acechan en centros no autorizados y la importancia de la regulación y supervisión estatal en este sector, que mueve grandes sumas de dinero y donde el lucro a menudo se antepone al bienestar del paciente. La investigación en curso por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional es crucial para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables de este, y de tantos otros casos similares que han quedado impunes, generando un sentimiento de desprotección e impunidad entre la población. Es fundamental que las víctimas se sientan seguras al denunciar y que las autoridades actúen con celeridad y contundencia para erradicar estas prácticas ilegales que ponen en riesgo la vida de las personas. La conciencia pública sobre los riesgos de las cirugías estéticas en lugares no regulados debe aumentar, promoviendo la educación y la prevención para que los ciudadanos tomen decisiones informadas y seguras en materia de salud y bienestar. La negligencia médica en procedimientos estéticos es un problema de salud pública que requiere una respuesta coordinada y decidida por parte de todos los actores involucrados en el sistema de salud y la justicia





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