Malaria en Colombia: Ins confirma 4 casos vinculados a Congo

Ins confirma 4 casos de malaria en Colombia por viaje a Congo. Aunque hubo 1 muerte, no hay ébola. Autoridades activan vigilancia activa por brote en RDC.

El Instituto Nacional de Salud de Colombia confirmó la identificación de cuatro personas afectadas por malaria en el contexto de una investigación epidemiológica que vincula los casos con un antecedente de viaje a la República Democrática del Congo. Esta información fue comunicada oficialmente por las autoridades sanitarias tras los reportes iniciales sobre ciudadanos colombianos retornados de esta nación africana.

Confirmación de Cuatro Casos De Malaria

Según explicó la directora del Instituto, Zulma Cucunubá, la investigación ha permitido rastrear y diagnosticar a un total de cuatro individuos relacionados con los viajes recientes a la zona afectada. Este número incluye a los primeros casos reportados y a otras personas que habrían tenido contacto con ellos durante su permanencia en el país.

Also read Muerte por malaria en Colombia: casos importados desde República Democrática del Congo

De manera detallada, se identificó que una de las personas contagiadas, una mujer de 33 años, falleció el pasado 31 de octubre. Su deceso ocurrió en la tarde de ese mismo día, momento en el cual el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud dieron a conocer inicialmente la situación de dos ciudadanos procedentes de la República Democrática del Congo.

Vigilancia Activa Contra El Ébola En Colombia

Aunque los diagnósticos confirmados son de malaria, las autoridades sanitarias han activado protocolos de vigilancia estricta contra el virus del ébola como una medida de prevención y precaución. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de verificar los lugares exactos donde permanecieron las personas infectadas y asegurar que no haya transmisión de otros patógenos peligrosos.

Advertisement

Es importante contextualizar esta medida de seguridad considerando que, desde mayo de este año, la República Democrática del Congo ha enfrentado un brote significativo de ébola causado por el virus Bundibugyo. Las autoridades de ese país han reportado una transmisión comunitaria activa que ha generado una crisis sanitaria de gran magnitud.

Los datos proporcionados por las autoridades congoleñas indican que, con corte al 29 de octubre, se han registrado más de 10.200 casos confirmados de ébola en la región. Este número incluye cerca de 5.000 muertes, lo que subraya la gravedad de la situación epidemiológica en la zona de la cual provienen los viajeros identificados en Colombia.

Coordinación Interinstitucional Para El Control

El Instituto Nacional de Salud ha reiterado su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Salud, así como con las autoridades sanitarias locales de Valle del Cauca, Cali y Palmira. Esta colaboración busca realizar los análisis de laboratorio necesarios y realizar una identificación precisa de todos los posibles contactos de los casos confirmados.

Además de la coordinación con las entidades de salud, el Instituto trabaja estrechamente con Migración Colombia para esclarecer la trazabilidad completa de estos casos. Este esfuerzo permite reconstruir la ruta de desplazamiento de cada una de las personas afectadas, asegurando que no queden eslabones sin revisar en la cadena de contagio potencial.

Segunda Persona Hospitalizada Y Tratamiento

Mientras que una paciente falleció, la segunda persona identificada, de 50 años de edad, se encuentra actualmente hospitalizada. Esta paciente permanece bajo estrictas medidas de aislamiento y precaución para garantizar su recuperación y prevenir cualquier riesgo de propagación adicional dentro de la comunidad local.

Advertisement

Otras dos personas, que habrían tenido contacto directo con los dos primeros casos, fueron igualmente identificadas durante la investigación epidemiológica. Ambas fueron diagnosticadas con malaria y ya están recibiendo el tratamiento médico correspondiente, lo que indica que las medidas de contención están operativas y siendo efectivas.

Llamado A La Población Viajera

Ante esta situación, la directora Zulma Cucunubá lanzó un llamado urgente a las personas que hayan viajado recientemente a la República Democrática del Congo. Se insta a la ciudadanía a estar atenta a cualquier síntoma, especialmente la fiebre, durante su regreso al país y a consultar de inmediato a los servicios de salud.

Es fundamental que los viajeros informen sobre su itinerario de viaje a los profesionales de la salud. Esto permitirá realizar un seguimiento adecuado y asegurar que se tomen las medidas preventivas necesarias, protegiendo tanto la salud individual como la colectiva en el país.

El Instituto Nacional de Salud enfatiza que no se ha confirmado ningún caso de ébola en Colombia hasta el momento. Sin embargo, la vigilancia activa se mantiene como un pilar fundamental para garantizar la seguridad sanitaria mientras se investigan los detalles completos de la exposición de los casos de malaria.