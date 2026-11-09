Maldita.es denuncia mil videos de abuso infantil en TikTok

Fundación española revela que TikTok permite intercambiar contenido de explotación sexual infantil, acumulando millones de vistas pese a las políticas de la plataforma.

La organización española Maldita.es ha presentado una denuncia formal ante la unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía española. Este movimiento surge tras un exhaustivo trabajo investigativo realizado durante 35 días, donde se identificaron más de mil videos explícitos de violencia sexual contra niños en la plataforma de video TikTok. El material documental acumula un impacto significativo con más de 48 millones de visualizaciones totales.

Investigación revela redes de explotación digital

La investigación, titulada oficialmente TikTok, el hogar del pederasta, demuestra que las propias herramientas de búsqueda y recomendación de la plataforma facilitan el acceso a este material ilegal. El equipo de periodistas recorrió el sitio durante casi un mes entero, ingresando a transmisiones en directo realizadas por menores. También siguieron a usuarios que ofrecían dicho contenido hasta aplicaciones de mensajería externas como Telegram y Zangi para documentar la red completa.

Also read Video: Reportan ataque con drones contra batallón militar en el sur de Bolívar

Gracias a estas acciones, lograron identificar a más de 200 perfiles que publicaban abiertamente imágenes explícitas de abuso sexual infantil. Estas publicaciones estaban disponibles desde mayo de 2026. Además, detectaron más de 26.000 perfiles de potenciales pederastas que intercambiaban o vendían material dentro de la plataforma, de los cuales 7.700 operaban en idioma español.

Fallos en la moderación y cumplimiento normativo

Los hallazgos exponen una brecha crítica entre las políticas oficiales y la realidad operativa del sitio. Según los datos presentados, a 15 de octubre de 2026, el 59% de las cuentas analizadas seguían activas. De las 231 cuentas estudiadas, 136 continuaban operando públicamente a pesar de que las normas prohíben permanentemente este tipo de publicaciones.

Advertisement

La respuesta de la plataforma ante los reportes fue considerada insuficiente por la organización. De los materiales denunciados por Maldita.es, TikTok retiró apenas el 10% y bloqueó solo el 26% del contenido ilegal identificado específicamente en España. La fundación sostiene que estos resultados ponen en duda la efectividad de los mecanismos de protección y el cumplimiento de las obligaciones bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea.

Impacto global y nuevos pasos legales

Las redes documentadas tienen un alcance que trasciende fronteras, conectando a usuarios en España, Latinoamérica, otros países de Europa y el sudeste asiático. El sistema de monedas y regalos virtuales de la app se ha convertido en un mecanismo para monetizar el acoso, con comentarios que especifican precios por material de abuso propio o de familiares cercanos.

A pesar de los intentos de los usuarios por evadir filtros mediante superposiciones de imágenes y textos, el algoritmo termina recomendando estos contenidos. La propiedad del grupo chino ByteDance no respondió a las consultas de la agencia AFP al momento de publicar la información. La fundación ya había investigado este problema en otras dos ocasiones, señalando que las fallas de moderación persisten sistémicamente.