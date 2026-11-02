Malta: El motor económico del turismo y la dependencia de la mano de obra inmigrante

El turismo representa el 16,9% del PIB de Malta, impulsado por un crecimiento del gasto visitante y una mano de obra que es 38,6% extranjera para cubrir la demanda laboral.

El sector turístico se ha consolidado como el principal dinamizador económico de la República de Malta, un archipiélago estratégico en el Mediterráneo que registra cifras sin precedentes de visitantes y gasto. Esta expansión industrial genera una necesidad crítica de recursos humanos que la población local no puede satisfacer, lo que ha convertido a la inmigración en un pilar estructural de la economía insular.

Magnitud del Crecimiento Turístico y PIB

Los datos oficiales confirman el impacto vertiginoso de esta industria en la macroeconomía de la nación europea. Según la Oficina Nacional de Estadística (NSO) y la Malta Tourism Authority (MTA), la isla recibió 4.022.310 turistas internacionales durante el año 2025. Esta cifra representa casi siete visitantes por cada uno de sus 588.254 residentes residentes establecidos. El volumen de llegadas aumentó un 12,9% en comparación con el año anterior, mientras que el gasto total de los visitantes escaló un 18,6% hasta alcanzar los 3.904 millones de euros.

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La proyección del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) indica que el sector aportará 4.900 millones de dólares a la economía maltesa en 2026. Este monto equivale al 16,9% del Producto Interior Bruto (PIB) del país, un porcentaje que supera ampliamente la contribución turística del promedio europeo, que se sitúa en el 2,6%. Malta registró el mayor incremento anual de Europa en esta métrica durante 2025, con un crecimiento cercano al 17%.

Demografía Laboral y Dependencia Extranjera

Para sostener este nivel de actividad comercial, el país ha debido transformar significativamente su estructura demográfica laboral. Al cierre de 2025, había 135.417 extranjeros empleados en Malta y Gozo, según los registros de Jobsplus, la agencia pública de empleo. La composición de esta fuerza de trabajo es mayoritariamente internacional, ya que siete de cada diez empleados provienen de países fuera de la Unión Europea.

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La participación de la fuerza laboral extranjera alcanza cerca del 38,6% de todos los trabajadores del país, una proporción excepcionalmente alta para un Estado pequeño. El Banco Central de Malta explica que, entre 2015 y 2025, el total de personas empleadas creció en unas 132.100 unidades hasta llegar a 340.463. En ese mismo periodo, los trabajadores extranjeros aumentaron en cerca de 106.000, desempeñando un papel cada vez más importante para mitigar la escasez persistente de mano de obra local.

Distribución Geográfica y Perfiles de Empleados

La inmigración hacia la isla presenta patrones claros en cuanto a origen y demografía. La mano de obra llega principalmente de Filipinas, India, Nepal, Serbia, Colombia y Brasil, entre otras naciones de Asia y Latinoamérica. Estos trabajadores se ubican predominantemente en hotelería, restaurantes, transporte, construcción y servicios turísticos. Según la NSO, el 31,1% de los residentes de Malta no son ciudadanos malteses.

La población extranjera está altamente concentrada en edades fértiles para el trabajo. El 22,1% tiene entre 20 y 29 años, mientras que el 34,8% se encuentra en el rango de 30 a 39 años. Esta tendencia se refleja en historias concretas, como la de Carlos Mario, de 26 años, originario de La Dorada, Caldas, quien llegó para estudiar inglés y ahora trabaja como botones en un hotel reconocido, enviando remesas a su familia en Colombia. Asimismo, Enrique, de Barranquilla, trabaja como recepcionista y destaca que la falta de oportunidades en Colombia fue el detonante de su migración.

Impacto Estacional y Perspectivas Futuras

La presión demográfica se intensifica durante los picos estacionales, lo que altera la población efectiva del territorio. En 2025, la población promedio con turistas fue de 632.011 personas, pero en agosto, el pico de la temporada, se elevó a más de 671.000 habitantes. Entre enero y agosto de 2026, las llegadas sumaron 3.160.974 turistas, un 17,9% más que en el mismo periodo de 2025, con un gasto acumulado de 2.960 millones de euros.

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Las consecuencias de este flujo son evidentes en el mercado inmobiliario y de servicios. Solo en agosto de 2026, los 539.655 visitantes generaron 629,3 millones de euros, con un promedio de gasto de 165,5 euros por noche. Los grupos más numerosos provenían de Reino Unido, Italia y Polonia, representando el 46,5% de las llegadas de ese mes, con un perfil demográfico predominante de 25 a 44 años. El turismo sostiene cerca de 72.000 puestos de trabajo, equivalente a más de uno de cada cinco empleos en el territorio, asegurando que el país mantenga su posición como un polo global de viajes y capital humano.