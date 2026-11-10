Maluma anuncia cuarto concierto en Bogotá para su Loco X Volver World Tour 2027

Maluma anunció un cuarto concierto en Bogotá para el 9 de febrero de 2027 en el Corazón de Bogotá Arena, con preventa en TuBoleta para clientes Visa Bancolombia y Nequi.

El cantante paisa Maluma anunció un cuarto concierto en Bogotá dentro de su Loco X Volver World Tour 2027, luego de agotar las tres fechas iniciales programadas en la capital colombiana. La nueva función está fijada para el martes 9 de febrero de 2027 y se realizará en el Corazón de Bogotá Arena, recinto antes conocido como Movistar Arena.

Al igual que las otras tres presentaciones, el show se llevará a cabo en el mismo escenario bogotano. Por ahora, Bogotá será la única ciudad colombiana incluida en la nueva gira mundial del artista, que tiene a la capital como primera parada del calendario.

Also read Alcaldía prepara reforma para fusionar entidades del Distrito: estas son las propuestas

Cómo se agotaron las tres fechas iniciales en Bogotá

Maluma agotó las boletas de sus tres conciertos iniciales en Bogotá, con funciones programadas para el 5, el 6 y el 7 de febrero de 2027. Según el reporte, cada una de estas presentaciones se vendió en menos de dos horas.

La preventa de estas tres fechas se abrió un lunes a las 10:00 de la mañana en la plataforma TuBoleta. En cuestión de minutos, más de 40.000 personas ya estaban en la fila virtual, y pocas horas después el artista confirmó en su cuenta de Instagram que las tres funciones habían hecho soldout.

Advertisement

Tras esa venta masiva, Maluma comenzó a recibir numerosos mensajes de seguidores que no alcanzaron entradas. Muchos de ellos pidieron al artista una fecha adicional en Bogotá, ciudad que abre el calendario de su nueva gira.

Preventa y venta general del concierto del 9 de febrero

Las boletas para el concierto del 9 de febrero de 2027 ya se encuentran disponibles en TuBoleta. La preventa se habilitó este martes desde las 12:00 p.m. y está reservada para clientes con tarjetas Visa Bancolombia y tarjeta Nequi.

La etapa de preventa estará disponible hasta el 50% del aforo o hasta que termine el plazo establecido, lo que ocurra primero. La venta general, en cambio, está programada para iniciar el jueves 12 de noviembre a las 12:00 p.m.

Los asistentes que deseen comprar entradas deben tener en cuenta que el cupo preferencial depende del medio de pago. Quienes no cumplan con esos requisitos tendrán que esperar a la venta general para intentar adquirir boletas.

Advertisement

Próximas fechas de la gira y repercusión para los seguidores

Según el sitio web oficial de Maluma, después de Bogotá el artista se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, los días 19 y 20 de febrero de 2027. En ese mismo país también visitará Córdoba, ciudad para la que todavía no hay una fecha confirmada.

El calendario incluye además conciertos en Bolivia, Paraguay, Chile, Perú, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México, aún sin fechas confirmadas en la información disponible. El cantante también tiene previstas presentaciones en Estados Unidos, Canadá, Europa y África.

La gira lleva el mismo nombre que el álbum Loco x Volver, lanzado por Maluma en mayo de 2026. En ese momento, el artista aseguró que se trataba de su disco más personal hasta la fecha. El material está compuesto por 14 canciones e incluye colaboraciones con Ryan Castro, Kany García, Grupo Frontera y Yeison Jiménez, entre otros.