Maluma anuncia Loco X Volver y gira mundial 2027

El artista colombiano revela su nuevo álbum y confirma la Loco por Volver World Tour con fechas en Bogotá y Buenos Aires para febrero de 2027.

El cantante colombiano Maluma ha anunciado oficialmente su regreso masivo a los escenarios musicales. La revelación se produjo desde el aeropuerto de Miami, donde el artista se conectó vía Instagram con sus seguidores para compartir un mensaje emocional junto a su madre, su pareja y su hija Paris. En este contexto, reveló los detalles de su próximo álbum de estudio y confirmó las fechas iniciales de su próxima gran gira internacional.

Presentación del nuevo álbum Loco X Volver

El proyecto discográfico se titula Loco X Volver y está compuesto por una lista de catorce canciones. En este trabajo, Maluma explora una fusión de sonidos urbanos y ritmos tradicionales colombianos, centrándose en letras que reflexionan sobre sus raíces familiares y su historia personal. El repertorio incluye temas como Tu recuerdo, De bar en bar, El Vallenato, Canción de cuna y Ganosa.

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La producción cuenta con numerosas colaboraciones de artistas destacados. Ryan Castro participa en la canción Pa' la seca, mientras que Kany García interpreta 1+1. Grupo Frontera y El Bogueto aparecen en Una vida juntos, y Arcángel junto a NTG colaboran en Botero. Además, Yeison Jiménez canta en Con el corazón, Beéle en Los poderes, y Luny Tunes, Justin Quiles y Lenny Tavárez contribuyen al proyecto.

Confirmación del Loco por Volver World Tour

El artista confirmó el nombre de su gira como Loco por Volver World Tour durante la transmisión en vivo. La información oficial publicada en la página web del artista indica que el recorrido comenzará en Colombia. El primer concierto está programado para el 5 de febrero de 2027 en el venue El Corazón de Bogotá Arena, marcando el inicio de una travesía global que busca reconnectar con su público base.

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La segunda parada confirmada tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina. Allí, Maluma ofrecerá dos presentaciones consecutivas en el Movistar Arena los días 19 y 20 de febrero. Por el momento, los espectáculos aparecen en la plataforma del artista con la etiqueta Coming soon. Aún no se han hecho públicos los precios de las entradas ni la información detallada sobre preventas o venta general al público.

Itinerario global y fechas internacionales

El recorrido abarca presentaciones en América Latina, Norteamérica, Europa y África. Además de los conciertos en Colombia y Argentina, la lista incluye fechas en Bolivia, Paraguay, Chile, Perú, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México. En territorio mexicano, el itinerario contempla paradas en Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Veracruz y Ciudad de México.

La gira también proyecta conciertos en Estados Unidos y Canadá. En el continente europeo, se han anunciado fechas en España, Francia, Alemania, Italia y Portugal. Una escala fuera de lo convencional es la ciudad de Rabat en Marruecos, ubicada en África. El artista expresó su deseo de volver a cantar, viajar y soñar junto a su audiencia, cerrando un ciclo para iniciar uno nuevo lleno de sentido y conexión con sus orígenes.