Maluma anuncia nuevo embarazo y deseo de tener más hijos

El cantante colombiano Maluma rompió el silencio para anunciar que será padre por segunda vez. La noticia se convirtió rápidamente en tendencia entre sus seguidores y en la prensa del entretenimiento latino.
El cantante colombiano Maluma volver a sacudir las redes sociales al anunciar que será padre por segunda vez. El artista, quien ya es padre de su hija Paris junto a su pareja Susana Gómez, habría compartido la feliz noticia en medio de un momento personal en que ha hablado abiertamente sobre su deseo de construir una familia numerosa y estable.
La revelación llega en una etapa en que el intérprete de "Felices los 4" ha mostrado un giro hacia la vida familiar, priorizando la intimidad, la crianza de su hija y su relación sentimental, aspectos que él mismo ha descrito como transformadores en su vida
Maluma Entranada Apariciones Públicas En Consenso Siguiente Nivel Apariencias Públicas
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