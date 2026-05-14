Maluma celebra su renacimiento en una finca familiar de Antioquia

El cantante colombiano Maluma celebró su renacimiento en una finca familiar de Antioquia, departamento al noroeste del país, donde presentó su nuevo álbum ‘Loco x volver’ y donde mostró su faceta poco habitual del fenómeno global conocido como Maluma: la del niño que soñaba con cantar mientras recorría descalzo una finca familiar en las afueras de Medellín.

Sobre la loma de una montaña colombiana, entre palmeras, estables y pastizales verdes, las puertas de la casa donde creció Juan Luis Londoño se abrieron para mostrar una faceta poco habitual del fenómeno global conocido como Maluma : la del niño que soñaba con cantar mientras recorría descalzo una finca familiar en las afueras de Medellín, ciudad donde este jueves lanzará su nuevo álbum.

Allí, en la finca de sus abuelos, Maluma presentó a sus invitados ‘Loco x volver’, su séptimo álbum en solitario con el que asegura haber ‘reencontrado a Juan Luis’, su esencia y el lugar del que salió antes de convertirse en estrella mundial.

‘Estamos celebrando el renacimiento de Juan Luis. Estamos mostrándole al mundo un álbum nuevo que me llevó tiempo hacer, pero que es un momento de sanación muy lindo de mi vida, que me llevó de vuelta a mi tierra, a mis raíces’, dijo el artista en una entrevista con EFE





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