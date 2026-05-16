Maluma estrena LCL0VOLVER y homenajeará a su infancia y a sus ancestros en la Met Gala

Maluma ha presentado su nuevo proyecto discográfico, Loco x Volver, en homenaje a su infancia y a sus ancestros. El álbum se caracteriza por recorrer diferentes géneros musicales, como el reggaetón, el vallenato, la salsa, el merengue, el dancehall y el rap con hip hop. Además, Maluma se estrenó con una tendencia en la famosa Met Gala 2026, con un diseño que homenajeaba a su compatriota Haider Ackermann y a Fernando Botero.

Maluma , popular artista caribeño, ha lanzado su proyecto discográfico titulado Loco x Volver en homenaje a su infancia y a los ancestros. El álbum consta de 14 canciones que recorren diferentes géneros musicales como el reggaetón, el vallenato, la salsa, el merengue, el dancehall y el rap con hip hop.

La producción audiovisual estuvo a cargo de Stillz, quien elevó los escenarios globales a nuevas dimensiones. Maluma también se estrenó en la famosa Met Gala 2026 con un diseño que homenajeaba a su compatriota Haider Ackermann, así como a Fernando Botero, artista colombiano que representa la abundancia y las formas de su tierra





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