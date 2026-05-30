Maluma se despide de Yeison Jiménez y se prepara para un nuevo proyecto

Maluma rindió homenaje a Yeison Jiménez, su amigo y colaborador, y se prepara para seguir adelante con un nuevo proyecto musical. La canción que grabaron juntos se grabó un mes antes del trágico accidente en Paipa, Boyacá, y Maluma lamentó que no tuvieron más tiempo para trabajar juntos.

Los dos alcanzaron a grabar y sacar una canción antes del accidente, pero para el paisa su legado debió durar mucho más tiempo y que 'sigue sin creerlo'.

Maluma le dio un homenaje especial a la memoria de Yeison Jiménez y fue seguir adelante con un proyecto que tenían juntos grabadosFue grabada un mes antes de que sucediera el trágico accidente en Paipa, Boyacá. De lo único que se ha arrepentido es porque no tuvo la oportunidad de trabajar más con él, pensando en que 'dejó tarde una oportunidad única', rompiendo en llanto en conversación con Billboard.

'Todavía me da mucha tristeza porque, a pesar de que estuvimos poco tiempo hablando seguido… tuvimos unos meses donde estuvimos muy unidos. E so es muy duro, hablar del man es muy fuerte. La canción es muy bonita y todo, pero sí, ese hij… hace mucha falta (...

) Lloro es porque yo me perdí muchos años de conocer al man , como que lo conocí muy poco tiempo, y eso es algo como que yo digo: 'Ah, por qué no lo conocí antes, por qué no hablamos antes más, por qué no compartimos más'. Pero bueno, que en paz descanse; yo a ese mar… lo quiero mucho la verdad', expresó Maluma entre lágrimas





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