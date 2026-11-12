Manchester United despide a Michael Carrick y busca a Pochettino

Manchester United confirma la salida de Michael Carrick tras un mal inicio y apunta a Mauricio Pochettino como entrenador. Detalles sobre la crisis del club.

El Manchester United confirmó este jueves el cese inmediato de Michael Carrick como entrenador en función, una decisión que responde al inicio más desastroso del club en su historia reciente dentro de la Premier League. La entidad inglesa anunció la ruptura en un comunicado oficial, señalando que la situación actual exige una dirección estratégica distinta para evitar consecuencias deportivas irreversibles. El equipo se encuentra en la zona de descenso con apenas ocho puntos obtenidos en las primeras diez jornadas del campeonato, lo que ha generado un escenario de alta presión en Old Trafford.

Crítica rendimiento deportivo histórico

La estadística que selló el destino de Carrick refleja una crisis deportiva sin precedentes, ya que el conjunto mancuniano ha logrado vencer únicamente en uno de sus diez primeros partidos de la temporada actual. Esta pobre racha de resultados ha situado alManchester United en el decimoctavo puesto de la tabla de posiciones, una ubicación que históricamente conlleva el descenso a la segunda división. La inestabilidad en el terreno de juego se agravó con una racha negativa de nueve encuentros consecutivos sin sumar victorias en todas las competiciones oficiales disputadas este año.

Also read Manchester United y Mauricio Pochettino alcanzan acuerdo verbal

El punto final a la gestión de Carrick llegó tras una derrota contundente por cuatro goles contra uno frente al Como italiano, un rival debutante en la Liga de Campeones que sumó una humillante derrota a la lista de problemas tácticos y defensivos. Aunque el equipo logró remontar contra la Roma después de ir perdiendo por dos goles y empató cuatro a cuatro en casa ante el Aston Villa en los minutos finales, estos resultados aislados no fueron suficientes para revertir la tendencia negativa ni para convencer a la directiva de mantener la continuidad.

Transición tras la era de Rúben Amorim

La trayectoria de Carrick en el banquillo delManchester United comenzó de manera interina tras el despido del portugués Rúben Amorim en enero de 2026. Su gestión fue luego confirmada de forma permanente durante el verano, momento en el que se celebró su capacidad para dirigir al equipo hacia el tercer lugar en el campeonato anterior y garantizar la clasificación para la máxima competición europea continental. Esta base de éxito previo permitió que la directiva confiara en su propuesta táctica, pero el entorno cambió drásticamente en la presente temporada.

Advertisement

El excentrocampista delManchester United no logró dar continuidad a su éxito inicial debido principalmente a las limitaciones estructurales y a un mercado de fichajes considerado discreto. La falta de refuerzos de calidad para mejorar el plantel fue un factor determinante que impidió sostener el nivel competitivo mostrado la temporada pasada. Además, la salida de Carrick lo convierte en el tercer entrenador despedido desde que el multimillonario británico Jim Ratcliffe asumió el control de las operaciones futbolísticas tras adquirir una participación minoritaria en el club en febrero de 2024, marcando un cambio en la filosofía de gestión deportiva.

Mauricio Pochettino como sucesor natural

En un giro rápido de los acontecimientos, varios medios especializados han informado que elManchester United ha alcanzado un acuerdo verbal con Mauricio Pochettino para asumir la dirección técnica del equipo. El seleccionador nacional de Estados Unidos, de 54 años de edad, es considerado el favorito para convertirse en el próximo inquilino del banquillo en Old Trafford. Esta posibilidad se ha consolidado rápidamente debido a la extensa experiencia que elDT argentino posee en la liga inglesa, habiendo dirigido anteriormente a clubes tan exigentes como Southampton, Tottenham y Chelsea.

ElManchester United declaró en su comunicado que tiene la intención de nombrar a su sucesor lo antes posible, buscando minimizar el tiempo de incertidumbre para el vestuario y la estructura organizativa. La llegada de Pochettino se perfila como una solución urgente dada su familiaridad con los estándares de competitividad de la Premier League y su capacidad para gestionar equipos de alto perfil. Los rumores sugieren que la negociación está en una fase avanzada, lo que permitiría una transición fluida hacia el próximo ciclo de preparación del equipo.

Desafíos mentales y crisis institucional

El nuevo entrenador enfrentará un plantel con profundos desafíos psicológicos y una disciplina interna que requiere una corrección inmediata. El grupo está golpeado mentalmente por los malos resultados consecutivos y por el caos que se desató públicamente después de las declaraciones controversiales del defensa Lisandro Martínez en octubre. Estos problemas internos han erosionado la cohesión del equipo, obligando a quien ocupe el cargo a realizar un esfuerzo doble para restaurar el orden y la confianza en el seno del vestuario.

Advertisement

Por su parte, la afición delManchester United ha recibido la partida de Carrick con respeto, reconociéndolo como una leyenda del club que ganó absolutamente todo como jugador. El comunicado oficial calificó a Carrick de leyenda delManchester United y agradeció su dedicación y profesionalidad durante su etapa como entrenador, aunque sostuvo firmemente que es necesario un cambio para alcanzar los objetivos deportivos y comerciales de la entidad. Con el destino del técnico interino ya sellado, el foco de atención se desplaza hacia la velocidad de contratación de Pochettino y la estrategia de venta de jugadores para estabilizar el presupuesto.