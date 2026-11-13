Manchester United ficha a Mauricio Pochettino por 10 millones de dólares

Manchester United confirma la contratación de Mauricio Pochettino. El club paga 10 millones de dólares por la liberación del exentrenador de la Selección de Estados Unidos.

El Manchester United ha oficializado un movimiento estratégico de gran envergadura al alcanzar un acuerdo definitivo para contratar a Mauricio Pochettino como su nuevo director técnico. El argentino dejará su puesto en la dirección de la Selección de Estados Unidos para asumir el reto de revitalizar a uno de los clubes más prestigiosos de Inglaterra, un equipo que atraviesa una profunda crisis deportiva. La noticia fue confirmada este viernes 13 de noviembre de 2026, marcando el inicio de una nueva era para la entidad de Old Trafford.

Confirmación oficial con cláusula de salida

El periodista especializado Fabrizio Romano dio a conocer el cierre de la operación mediante su habitual anuncio, verificando que las negociaciones entre el Manchester United, la Federación Estadounidense de Fútbol y el entorno del técnico se han resuelto. El obstáculo principal que retrasaba el fichaje era la vinculación contractual vigente de Pochettino con el combinado norteamericano, un contrato renovado en agosto de 2026 que lo mantenía hasta después del Mundial de 2030. Para superar esta barrera, el club inglés ha desembolsado una compensación económica de aproximadamente 10 millones de dólares, una cifra que refleja el valor estratégico del entrenador en el proyecto deportivo de su país actual.

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Crisis deportiva y destitución de Carrick

La urgencia en la contratación de Pochettino responde a la situación crítica que vive el Manchester United en la temporada 2026-2027. Michael Carrick, quien fue ratificado como entrenador permanente tras iniciar el ciclo interino, ha sido destituido debido a unos resultados muy por debajo de las expectativas. El equipo languidece en la decimonovena posición de la Premier League, situándose dentro de la zona de descenso directo, una posición histórica para los Red Devils. Carrick solo logró sumar una victoria en sus primeros diez partidos oficiales, lo que obligó a la dirigencia a tomar medidas drásticas para frenar la crisis.

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Trayectoria previa en la Premier League

La llegada de Mauricio Pochettino representa un regreso directo a la máxima categoría del fútbol inglés, donde el entrenador argentino ya ha dejado un legado significativo. Pochettino previamente dirigió a Southampton, Tottenham Hotspur y Chelsea, acumulando una experiencia vasta en los desafíos tácticos y de presión que exige la Premier League. Para el Manchester United, contar con un técnico que conoce a la perfección los ritmos, las exigencias mediáticas y las competencias europeas es visto como la solución inmediata para recuperar el rendimiento competitivo y estabilizar al grupo en un momento de alta vulnerabilidad deportiva.

Impacto económico y costos adicionales

Aunque la cifra de 10 millones de dólares por la cláusula de liberación es el dato más destacado, la operación podría presentar costos adicionales no revelados públicamente. Diferentes reportes sugieren que la salida de algunos miembros del cuerpo técnico que acompañan a Pochettino podría generar obligaciones financieras extra. Por el momento, ni el Manchester United ni la Federación de Estados Unidos han emitido un desglose financiero completo que detalle todos los componentes del acuerdo. La prioridad del club se centra en asegurar la disponibilidad del entrenador para que pueda comenzar a implementar su filosofía táctica lo antes posible en el próximo ciclo competitivo.