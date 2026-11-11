Manchester United y Mauricio Pochettino alcanzan acuerdo verbal

El Manchester United ha llegado a un acuerdo verbal con Mauricio Pochettino para reemplazar a Michael Carrick, quien enfrenta la peor racha del club en cuatro décadas.

El Manchester United y el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, han alcanzado un acuerdo verbal para que el argentino asuma el cargo de entrenador principal del club. Esta noticia fue confirmada este miércoles por medios británicos, quienes señalan que la entidad de la Premier League busca revertir su crisis deportiva inmediata con la llegada del técnico de 54 años.

Acuerdo verbal y sustitución de Carrick

La cadena Sky Sports informó que la dirección del club y el DT ya tienen un entendimiento formal para que Pochettino sustituya a Michael Carrick en el banquillo de Old Trafford. La decisión responde al desempeño desastroso del equipo, que ha firmado el peor inicio de temporada en los últimos cuarenta años. Actualmente, el Manchester United se encuentra en zona de descenso tras encadenar ocho partidos consecutivos sin ganar ningún encuentro.

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El futuro inmediato de Michael Carrick está en juego y se definirá durante una reunión clave que tendrá lugar en Mónaco el miércoles. En esta cita participarán figuras clave de la estructura directiva: el influyente accionista Jim Ratcliffe, el director ejecutivo Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox. Según las informaciones, tanto Berrada como Wilcox se inclinan firmemente por destituir a Carrick de su puesto actual.

Experiencia inglesa y cláusula de rescisión

Mauricio Pochettino es considerado la primera opción para ocupar el vacante debido a su amplia experiencia previa en la Premier League. El técnico argentino dirigió anteriormente a clubes reconocidos como Southampton, Tottenham y Chelsea, lo que le otorga un conocimiento profundo del fútbol inglés. No es la primera vez que su nombre aparece vinculado a Old Trafford, pero ahora cuenta con el respaldo directo de la junta directiva.

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No obstante, existe un obstáculo contractual significativo. Hace apenas tres meses, Pochettino firmó una ampliación de contrato para continuar al frente de la selección de Estados Unidos hasta el Mundial de 2030. Por ello, el Manchester United deberá pagar una compensación a la federación estadounidense para liberarlo. Según reportes de la BBC, esta cláusula de rescisión asciende a diez millones de dólares.

Otros aspirantes y plazo de decisión

Aunque Pochettino lidera la lista de candidatos, otros técnicos han sido mencionados como posibles alternativas para el cargo. Entre los nombres circulantes se encuentran el ex entrenador del Newcastle Eddie Howe, el ex técnico del Chelsea Antonio Conte y el ex seleccionador de Alemania Julian Nagelsmann. Sin embargo, la preferencia actual parece inclinarse claramente hacia el argentino.

El Manchester United dispone de una ventana de dos semanas marcada por el parón internacional para resolver definitivamente su situación en el banquillo. El club debe tener un nuevo entrenador definido antes de regresar a la competición oficial, cuyo primer partido programado será contra el Liverpool el 22 de noviembre. Este plazo es crucial para implementar cualquier cambio táctico antes del enfrentamiento de alto perfil.

Impacto competitivo y problemas estructurales

La contratación de Mauricio Pochettino no solo busca resultados inmediatos, sino también inculcar un espíritu competitivo y una llama interna que el club ha perdido con los años. Se espera que el técnico impregne su ideología de fútbol agresivo acompañado de efectividad, similar a lo logrado con el Tottenham hasta su salida hacia el PSG pospandemia. Este enfoque podría revitalizar el juego del equipo mancuniano.

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Sin embargo, el desafío va más allá de lo técnico o de la calidad de los jugadores. Aunque la nómina del Manchester United no es la mejor de la liga, sí se sitúa entre el top cinco en cuanto a valor de mercado. La problemática real radica en factores más profundos, desde la gestión de sus directivos hasta la planeación y estructuración general del club. Figuras anteriores como José Mourinho, Cristiano Ronaldo, Ruben Amorim y recientemente Lisandro Martínez han denunciado estas fallas organizativas recurrentes.