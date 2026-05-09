Manifestación contra la violencia y en defensa del periodismo en Medellín

Con una gran cantidad de personas, decenas de banderas y mensajes de protesta, en Medellín se llevó a cabo un homenaje por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda como rechazo a la violencia y defensa del ejercicio periodístico.

El homenaje por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda convirtió este sábado la Plaza de la Libertad, en Medellín , en un escenario de rechazo contra la violencia y de defensa del ejercicio periodístico.

Decenas de personas, con velas, banderas y mensajes de protesta, exigieron garantías para la prensa tras el crimen del joven comunicador, cuyo cuerpo fue hallado el viernes en zona rural del municipio de Briceño, Antioquia. Durante el acto simbólico, periodistas, comunicadores y líderes sociales rechazaron públicamente cualquier forma de intimidación contra la prensa, mientras exhibían una bandera de Colombia y otra de Antioquia





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