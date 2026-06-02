Manifestación pro‑Iván Cepeda interrumpe paso del autobús de la Selección Colombia en Bogotá

Durante una marcha en varios barrios de la capital, seguidores de Iván Cepeda colocaron propaganda del candidato en el bus del equipo nacional. El vehículo redujo su velocidad y quedó temporalmente retenido, generando congestión y viralizando el suceso en redes.

Los simpatizantes del político Iván Cepeda se hicieron presentes en una manifestación que cruzó varios sectores de Bogotá , donde, de manera espontánea, colocaron materiales publicitarios del candidato en la carrocería del autobús oficial del equipo nacional de fútbol.

La concentración, iniciada en la intersección de la calle 37 con carrera 17 en Teusaquillo, avanzó lentamente entre cientos de manifestantes que serpenteaban por la carrera 25, la calle 53 y la carrera Séptima, generando cierres parciales y una notable congestión vehicular en zonas de alta afluencia. A medida que el bus intentaba seguir su ruta, tuvo que reducir considerablemente la velocidad para sortear a la multitud, lo que provocó una breve detención que fue capturada en vídeo y rápidamente viralizó en redes sociales.

Las imágenes mostraron tanto a los partidarios de Cepeda pegando afiches y pancartas al vehículo como al propio autobús intentando reanudar su marcha tras unos minutos de interrupción





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