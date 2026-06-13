Manifestantes bloquean vía Bogotá-Villavicencio durante más de 7 horas en puente festivo

Una protesta que duró más de siete horas mantuvo bloqueada la carretera entre Bogotá y Villavicencio durante el inicio del puente festivo. Los manifestantes se retiraron cerca de la medianoche, autorizándose el paso de vehículos en algunos tramos, aunque persisten las congestiones. La movilización, que se inició el jueves, estaría relacionada con la finalización anticipada del contrato de la concesión Coviandina. Este bloqueo afecta el transporte en un fin de semana de alta demanda turística. Las autoridades intervinieron con operativos de control en terminales y carreteras. Pese a la reapertura, la situación no se normaliza totalmente por la acumulación de vehículos.

Durante más de 7 horas se presentaron manifestaciones el viernes en Cáqueza en varios tramos al inicio del puente festivo . Sobre las 11:50 de la noche de este viernes, la Policía de Tránsito informó que los manifestantes se retiraron de la vía Bogotá - Villavicencio.

"A esta hora los manifestantes se retiran del lugar, se inicia el paso de vehículos en el k0+000 y en el k82+360", indicaron las autoridades. Pese a la apertura, la situación no se normalizó de inmediato. Se reportaron congestiones entre los kilómetros 12+500 y 25+500 en sentido Bogotá - Villavicencio. El cierre total de la vía se había registrado desde la tarde del jueves, cuando la concesionaria Coviandina reportó el bloqueo por manifestaciones.

Con el paso de las horas, más personas se concentraron en el punto, lo que mantuvo detenida la movilidad durante varias horas. De acuerdo con información de las autoridades, la protesta estaría relacionada con la falta de respuestas frente a la finalización anticipada del contrato de la concesión. La comunidad ha cuestionado que el proyecto vial no haya cumplido con las expectativas de desarrollo local. El bloqueo se presentó en un momento de alta demanda de transporte.

Durante este fin de semana coinciden eventos como el Festival del Bambuco en Neiva y otras celebraciones que incrementan el flujo vehicular. La Terminal de Transporte de Bogotá proyecta movilizar cerca de 190.000 pasajeros entre el 12 y el 15 de junio. El gerente de la entidad, Rafael González, reiteró el llamado a utilizar los puntos autorizados.

"Cuando los usuarios toman el transporte dentro de nuestras sedes y puntos autorizados, garantizan una mayor seguridad y orden", señaló. Durante el puente festivo, las autoridades anunciaron operativos de control en terminales y corredores viales, incluyendo verificación de antecedentes, revisión de documentación y seguimiento a la operación del transporte. La Policía de Tránsito desplegó agentes en puntos estratégicos para agilizar la movilidad y garantizar la seguridad de los viajeros.

Pese a la reapertura, persisten los trancones en algunos sectores debido al gran volumen de vehículos que intentan retomar la ruta. Las autoridades recomiendan a los conductores mantenerse informados sobre el estado de las vías y planificar sus viajes con anticipación. Las manifestaciones sociales son frecuentes en la región, especialmente en temas relacionados con infraestructura y contratación estatal. Este incidente evidencia la tensión entre el desarrollo de proyectos viales y las expectativas de las comunidades locales.

La protesta terminó sin reportes de enfrentamientos graves, pero dejó una larga fila de vehículos varados. La concesionaria Coviandina no ha emitido un comunicado oficial al cierre de esta edición. Los viajeros que quedaron atrapados durante el bloqueo manifestaron su incomodidad por la falta de información oportuna. Algunos optaron por desviarse por rutas alternas, lo que generó congestión en otras carreteras.

Las autoridades de tránsito hacen un llamado a la calma y a respetar las señales en la vía. Se espera que en las próximas horas la situación se normalice completamente, especialmente con la entrada de más vehículos hacia los destinos turísticos del sur del país





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cáqueza Bloqueo Vial Bogotá Villavicencio Protesta Puente Festivo Coviandina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Carnaval de Barranquilla conquista Bogotá en una presentación histórica en el Teatro MayorMás de 120 artistas llevaron la esencia, la música y la danza del Carnaval de Barranquilla al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, promoviendo la ciudad como destino cultural y turístico.

Read more »

Murió una reconocida actriz y presentadora tras una dura batalla contra el cáncerLa emblemática figura de la televisión europea falleció a los 66 años. En 2024 había sido diagnosticada con una agresiva enfermedad pulmonar que la alejó por completo de las pantallas.

Read more »

Choque múltiple en Bogotá: furgón arrolla cinco vehículos y deja varios heridos, incluida una embarazadaUn furgón que no mantuvo distancia ni se detuvo en semáforo rojo impactó contra cinco automóviles en el barrio Chapinerito, Usme, Bogotá, dejando siete lesionados, entre ellos una mujer de doce semanas de embarazo. Las víctimas fueron trasladadas a centros médicos y la Policía investiga las causas, incluida la posible falla en los frenos.

Read more »

Doble crimen en inmediaciones de una estación de TransMilenio, en Bogotá: hay un heridoLos dos sicarios emprendieron la huida tras un intercambio de disparos.

Read more »