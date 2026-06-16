Manuel José Cepeda: 'Creo que la iniciativa de reforma constitucional sigue viva'

El exmagistrado de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda, expresa su preocupación sobre la iniciativa de reforma constitucional del presidente Gustavo Petro y del candidato Iván Cepeda. Considera que la Constitución del 91 fortaleció la justicia y estableció un sistema efectivo de frenos y contrapesos, y que el argumento de bloqueo institucional en el momento actual es para fortalecer al Ejecutivo y para que no tenga límites ni controles.

El exmagistrado de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda , no cree en la promesa del presidente Gustavo Petro y del candidato Iván Cepeda de no pretender acabar la Constitución del 91.

Propone que los requisitos para reformarla sean más exigentes. Cepeda reconstruye el momento histórico en el que se redactó la Constitución del 91 para señalar la diferencia con el actual. Considera que la Constitución del 91 fortaleció la justicia y estableció un sistema efectivo de frenos y contrapesos. En su opinión, el argumento de bloqueo institucional en el momento actual es para fortalecer al Ejecutivo y para que no tenga límites ni controles.

Cepeda advierte que la Constitución actual establece unas reglas para convocar una constituyente que se quieren violar manifiestamente con esta iniciativa legislativa. Considera que la Constitución exige que para convocar una constituyente se diga expresamente en la ley cuál es el sistema electoral para elegir a los miembros de la constituyente.

En el proyecto de ley que está o estuvo circulando para firmas, no se dice cuál es el sistema electoral y, al contrario, se insinúa que es el Presidente, por decreto, el que va a fijar las reglas de elección de los constituyentes. Cepeda considera que eso es manifiestamente inconstitucional.

Además, destaca que el comité de firmas que instaló Petro tenía una cosa rarísima: que un particular prestaba su cuenta bancaria para que en ella se depositara el dinero dirigido a recoger firmas. Considera que eso no deja claro el origen popular de la propuesta a la constituyente





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