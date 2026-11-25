El portero alemán regresa a la sede del club en Múnich el 25 de noviembre tras un viaje autorizado a Brasil, mientras crecen reportes sobre su separación de Anika Bissel y especulaciones sobre su acompañante.

Manuel Neuer retornó a la ciudad deportiva del Bayern Múnich el miércoles 25 de noviembre, concluyendo un viaje de varios días a Brasil. El arquero llegó acompañado de una joven de 23 años, quien fue presentada por la prensa alemana como su fisioterapeuta. Esta llegada coincide con reportes que señalan su separación de su esposa, Anika Bissel, y desata nuevas especulaciones en los medios de comunicación.

Detalles del Viaje Autorizado

El club bavaro autorizó expresamente la salida de Neuer a Brasil durante su proceso de rehabilitación. Según declaró un dirigente del club, la decisión fue acordada con la dirección deportiva y el área médica, con el objetivo principal de permitir que el portero descanse un poco y realice una movilización controlada de su pie lesionado. El viaje no implica una rehabilitación externa, sino un periodo de descanso activo bajo supervisión.

Also read Diez años después: así fue la conmemoración de la firma del Acuerdo de Paz

Especulaciones sobre la Acompañante

Días después de la lesión, circularon en redes sociales videos que mostraban al campeón del Mundo con Alemania en 2014 en la localidad de Búzios, en Brasil. En una de las grabaciones, Neuer aparecía conduciendo una moto Vespa con una mujer como acompañante. En otra escena, se le vio dentro de un local de comidas rápidas, hablando por teléfono cerca de ella. La prensa ha identificado a la joven de 23 años como su fisioterapeuta, aunque ni el futbolista ni su entorno han confirmado la naturaleza exacta de su vínculo profesional o personal.

Contexto de la Separación Matrimonial

Estos eventos ocurren en medio de la noticia reportada por la revista alemana sobre la separación de Manuel Neuer y Anika Bissel. La pareja, quien contrajo matrimonio en noviembre de 2023 y tiene un primer hijo llamado Luka nacido en marzo de 2024, tendría una segunda hija nacida a finales de agosto de 2024. Según los mismos reportes, el portero ya se mudó de la casa que compartían a orillas del lago Tegernsee, donde Anika permanece con los dos niños. Hasta la fecha, no existe un anuncio oficial de divorcio ni una versión confirmada por las partes involucradas.

Advertisement

Actividad Física y Recuperación

Al regresar a la sede del Bayern el 25 de noviembre, Manuel Neuer no se limitó al descanso, sino que inició una sesión de recuperación activa. Junto con el preparador físico Simon Martinello, el arquero realizó ejercicios en una bicicleta estática y una rutina específica de fuerza. Esta sesión, que tuvo una duración aproximada de 30 minutos, marca el comienzo de su regreso a la preparación física dentro de las instalaciones del club en Alemania.

Impacto en la Temporada Actual

Manuel Neuer sufrió un desgarro parcial de un tendón del pie derecho el 7 de noviembre durante el triunfo 2-1 del Bayern ante el Mainz 05. El club estimó inicialmente que estaría fuera de las canchas durante unas semanas. Mientras el equipo bávaro continúa la temporada sin su capitán, el portero seguirá su plan de recuperación en Alemania. La atención de los medios alemanes sigue centrada en su vida privada, dado que los reportes sobre su viaje y su estado civil provienen únicamente de fuentes periodísticas no confirmadas oficialmente por el club.