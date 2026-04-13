Manuel Rodríguez Becerra rompe con Fajardo y respalda a Paloma Valencia: 'Es un absurdo que ponga en riesgo que gane Cepeda'

El exasesor de Sergio Fajardo, Manuel Rodríguez Becerra, explica su cambio de bando y respalda a Paloma Valencia, criticando la negativa de Fajardo a participar en La Gran Consulta. Rodríguez Becerra argumenta que la postura de Fajardo podría facilitar el triunfo de Cepeda y destaca el enfoque de 'sumar' de Paloma como una nueva esperanza política.

Manuel Rodríguez Becerra confiesa que, a pesar de haber apoyado como asesor a Sergio Fajardo en todas sus campañas, ahora se distancia para respaldar a Paloma Valencia . La razón principal es la decisión de Fajardo de no participar en La Gran Consulta , una iniciativa que Rodríguez Becerra considera una nueva y prometedora forma de hacer política .

Destaca la admiración que sentía por Fajardo, reconociendo su éxito como alcalde de Medellín y gobernador, y valorando sus propuestas. Sin embargo, considera que la estrategia de no participar en La Gran Consulta fue un error estratégico que le restó posibilidades.

Rodríguez Becerra lamenta la actitud de Fajardo, atribuyéndola a una terquedad que, en su opinión, podría favorecer el triunfo de Cepeda en las elecciones, un resultado que considera perjudicial.

Critica la postura de Fajardo frente a la Gran Consulta, un espacio que, según él, reunía a figuras políticas con experiencia y logros diversos, como Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa, Aníbal Gaviria y Oviedo, este último destacando por su carisma y propuesta de una nueva forma de hacer política, basada en la suma de esfuerzos y la resolución de diferencias.

Rodríguez Becerra enfatiza que la candidatura de Paloma Valencia representa esa misma idea de unidad, sumando esfuerzos para construir un país mejor. Reconoce que el apoyo a Paloma Valencia ha generado críticas y señalamientos de conflicto de intereses, debido a su parentesco con la candidata, al ser el padre de su yerno.

Ante estas críticas, ha manifestado públicamente su vínculo familiar y reafirma su derecho a apoyar a quien considere conveniente, fundamentado en sus derechos constitucionales y legales. Además, resalta su conocimiento personal de Paloma, destacando su capacidad de argumentación, su gusto por el debate y su apertura a escuchar diferentes puntos de vista.

Rodríguez Becerra revela que comparte con Paloma una larga trayectoria de coincidencia en el tema ambiental, desmintiendo las críticas que señalan a la candidata como antiambientalista, argumentando que ha presentado proyectos clave para la protección del medio ambiente, como la iniciativa de destinar un porcentaje de las regalías y del impuesto al carbono a la región Amazónica, entre otros logros.

Subraya que la participación de Paloma en la Gran Consulta y su posterior candidatura han abierto un nuevo capítulo en la política colombiana, ofreciendo una alternativa para derrotar a la extrema izquierda, a la cual responsabiliza de causar daño al país.

Afirma que el apoyo de su hijo, intelectual y economista, ha sido fundamental para que Paloma entienda y modifique sus posturas en ciertos temas, aunque siempre desde un perfil bajo. Reconoce que su apoyo a Paloma se debe en gran medida a su admiración por la iniciativa de La Gran Consulta y su deseo de ver un cambio en la política colombiana.





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