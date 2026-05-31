Manuela Vanegas: "Quiero ganar la final de la Women's FA Cup y dejar a Colombia en lo más alto"

La defensora del Brighton & Hove Albion, Manuela Vanegas, habló sobre su camino a Wembley y su sueño de levantar el título de la Women's FA Cup.

La defensora del Brighton & Hove Albion , Manuela Vanegas , disputará la final de la Women's FA Cup ante el poderoso Manchester City . La colombiana habló de su camino a Wembley y envió un mensaje a las futuras futbolistas.

Brighton ya demostró que puede competir contra cualquier rival y ahora busca sorprender al Manchester City en el mítico estadio de Wembley. El conjunto de Manchester llega como favorito tras una temporada destacada, pero Vanegas no se rinde. En diálogo exclusivo con Noticias RCN, la jugadora colombiana habló sobre el emocionante partido que les permitió asegurar un lugar en Wembley.

"Muy feliz por lo que fue ese partido. Muy intenso, parejo, donde empezamos perdiendo 2-0, luego pude marcar el descuento para darle vida al equipo y convencernos de que era posible.

Finalmente remontamos en un partido muy especial donde el último gol se da al último minuto", expresó. Vanegas fue una de las figuras de aquella semifinal y ahora espera repetir una actuación destacada frente al vigente campeón de Inglaterra. Sobre el Manchester City, la defensora destacó la calidad de su rival, aunque dejó claro que Brighton no llega a la final únicamente para participar.

"Es el equipo campeón. Tiene cosas interesantes, jugadoras potentes. Tiene las mejores jugadoras del mundo", afirmó. Más allá del resultado, Vanegas reconoce que llegar a este punto ya representa un logro enorme en su carrera profesional.

"Es un sueño cumplido. Ha sido mejor de lo que me pude imaginar cuando era niña. Hoy en día estoy viviendo algo que superó esas expectativas y sueños", señaló.

No obstante, la colombiana quiere ir por más.

"Quiero ganar esa final. Yo me visualizo alzando esa copa y también dejar a Colombia en lo más alto, que es lo que merecemos", concluyó.

Además, aprovechó para enviar un mensaje a los padres de familia que tienen hijas interesadas en el deporte.

"Que apoyemos a los niños y niñas. Si les gusta el fútbol o cualquier actividad, que podamos ser libres, disfrutar lo que hacemos y tener ese acompañamiento de los padres", finalizó





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