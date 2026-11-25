La colombiana María Alejandra López es una de las 30 semifinalistas de Miss Universo 2026. Detalles sobre el certamen en San Juan y el historial de la reina.

María Alejandra López, representante oficial de Colombia, se ha consolidado como una de las treinta finalistas que disputarán la corona en Miss Universo 2026. El certamen mundial se celebra este martes en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, un escenario donde la delegación nacional busca seguir escribiendo su legado en las competencias internacionales.

La participante clasificó en la segunda tanda de quince concursantes que avanzaron a esta etapa crucial. Junto a ella, otras representantes latinoamericanas también lograron el paso a las semifinales, incluyendo a las delegadas de Chile, Brasil, Perú, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Puerto Rico, México, Panamá y Costa Rica. Este grupo se une a candidatas de Nueva Zelanda, India, Países Bajos, Islas Turcas y Caicos, Serbia, Curazao, Estados Unidos, Israel, Tanzania, Guinea, Ucrania, Uganda, Filipinas, Francia y Etiopía.

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Procedimiento de selección y jurado

El próximo paso en la gala de coronación consiste en un desfile en vestido de baño donde las concursantes caminarán por la pasarela. El jurado, compuesto por Vicki Vlahos, María Yáñez, Tristan Schukraft, Taty Guiribitey, Fadil Berisha, Águeda López, Victoria Kjær Theilvig, Signe Zeikate y Joyce Giraud, evaluará a las participantes para elegir a las doce mujeres que pasarán a la ronda siguiente. Este procedimiento determina quiénes continúan la competencia por el título global.

Trayectoria profesional y personal

María Alejandra López tiene 32 años y nació en Pereira, Risaralda. Es ingeniera industrial de la Universidad Sergio Arboleda y obtuvo el título de Miss Universe Colombia 2026 el 10 de octubre. El certamen nacional se realizó en Barranquilla, donde la candidata demostró sus cualidades para representar al país en el escenario internacional. Su experiencia en concursos de belleza es extensa y data de hace más de una década.

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El recorrido de López comenzó en 2013 cuando obtuvo el título de primera princesa en el Concurso Nacional de Belleza en Cartagena. Ese mismo año ganó Reina Hispanoamericana. En 2021 regresó al certamen nacional y consiguió el puesto de primera finalista, detrás de Valeria Ayos. Posteriormente, en 2023, representó al país en Miss Grand International, donde alcanzó el segundo puesto de finalista.

Historial internacional de Colombia

En Miss Universo 2026, María Alejandra López busca avanzar a la siguiente ronda y competir por la tercera corona para Colombia. Hasta el momento, el país ha ganado dos veces el concurso: con Luz Marina Zuluaga en 1958 y con Paulina Vega en 2014. La participación de López representa una nueva oportunidad para reafirmar la presencia de Colombia en los grandes escenarios de la moda y la belleza.

La corona del certamen

El contexto de esta edición incluye la presentación de la lujosa corona que estrenará la nueva Miss Universo. La pieza es de oro blanco de 18 quilates y tiene 3.150 diamantes. Este accesorio simboliza el prestigio del título y será la meta final para las diez participantes que quedan en carrera. La corona es un elemento icónico que ha caracterizado a los certámenes anteriores.