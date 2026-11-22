La representante de Colombia en Miss Universo 2026 desfiló con una creación de Randy Severiche inspirada en esmeraldas. Conoce los detalles del diseño y el historial de Colombia en el certamen.

María Alejandra López, designada como la representante oficial de Colombia en la competencia Miss Universo 2026, captó la atención inmediata del público y la crítica durante la ronda de trajes nacionales. Este sábado 21 de noviembre, la candidata pereirana lució una creación diseñada por Randy Severiche que rinde homenaje a las esmeraldas, una de las riquezas minerales más emblemáticas de la nación suramericana. El desfile se llevó a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan, donde la candidata presentó una pieza visualmente impactante que combinó elementos naturales con alta costura.

Detalles del Diseño y Simbolismo Nacional

La propuesta titulada La reina de las esmeraldas: Colombia, corazón verde del mundo, fue concebida específicamente para destacar la importancia de las piedras preciosas dentro de la identidad cultural y económica de Colombia. El vestido presenta formas cristalinas que evocan la estructura geológica de las esmeraldas, complementadas por destellos dorados que aportan elegancia y brillo escénico. Una capa imponente acompaña la presentación, reforzando la majestuosidad de la propuesta artística y diferenciándola del resto de las 116 candidatas presentes en la edición número 75 del certamen.

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Mediante su cuenta de Instagram, María Alejandra López compartió imágenes y videos detrás de cámaras, explicando el trasfondo conceptual de la indumentaria. La representante aseguró que el traje combina formas cristalinas, destellos dorados y una imponente capa que refleja nuestra riqueza natural, identidad y talento artesanal. Además, describió el diseño como un símbolo de esperanza, unión y sueños, con el objetivo firme de llevar un mensaje contundente sobre la identidad del país al escenario internacional, resaltando el talento de los creadores locales.

Posiciones de las Participantes y Comité Evaluador

La competencia de trajes nacionales constituye una de las actividades oficiales más esperadas durante la gala de Miss Universo, donde cada delegada busca destacar no solo por su belleza, sino por su capacidad de representar su cultura. La elección del premio a Mejor Traje Nacional recae exclusivamente en un comité conformado por cinco mujeres expertas, quienes evalúan la creatividad, la elaboración y el mensaje cultural de cada pieza. La presentación de María Alejandra López posiciona a Colombia como una fuerte contendiente para sumar un nuevo reconocimiento en esta categoría específica del concurso.

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El historial de Colombia en este rubro es particularmente destacado y sirve como precedente para la expectativa generada este año. El país ha obtenido el premio a Mejor Traje Nacional en cinco ocasiones a lo largo de la historia del certamen. Las representantes que lograron esta distinción histórica fueron Luz Elena Restrepo en 1968, Sandra Borda en 1985, Maribel Gutiérrez en 1991, Claudia Elena Vásquez en 1997, y Vanessa Mendoza en 2002. Esta última fue la ganadora más reciente, obteniendo el título hace 24 años, lo que subraya la larga tradición de excelencia en trajes de Colombia en el miss world.

Impacto y Próximos Pasos en la Competencia

Maria Alejandra López cuenta con experiencia previa en este tipo de eventos internacionales, lo cual podría favorecer su desempeño. En Miss Grand Internacional 2023, celebrado en Vietnam, la candidata presentó un traje típico inspirado en el colibrí, utilizando una paleta de colores verde, fucsia y azul que destacó por su originalidad y cuidado artesanal. Ahora, la pereirana canaliza esa experiencia en Miss Universo 2026, donde la competencia preliminar programada para este domingo incluye desfiles en traje de baño y traje de gala, pruebas clave para evaluar la versatilidad de las candidatas.

La atención global se centrará en la ceremonia de elección y coronación, prevista para el martes 24 de noviembre, fecha en la que se determinará quién será la próxima poseedora de la corona. Colombia tiene una ambición histórica clara en este certamen, habiendo conseguido dos coronas de Miss Universo a lo largo de su participación. Luz Marina Zuluaga logró el primer título en 1958, seguida por Paulina Vega, quien llevó la corona al país en 2014. María Alejandra López busca convertirse en la tercera colombiana en alcanzar ese título máximo, un logro que consolidaría aún más el legado de la delegación nacional.

El traje diseñado por Randy Severiche no solo representa una apuesta estética, sino también económica y cultural, vinculando el orgullo nacional con una industria minera y artística de primer nivel. La reacción en redes sociales y la cobertura mediativa del evento en Puerto Rico indican que la propuesta de Colombia ha generado un impacto significativo desde la primera noche de competencia. La espera por los resultados del comité de cinco mujeres y la mirada de la audiencia mundial permanecerá en vilo hasta la noche final del certamen.