María Alejandra López no avanzó al top cinco en Miss Universo 2026. Jennifer Barreto, de Puerto Rico, se coronó ganadora en la final celebrada el martes en San Juan.

María Alejandra López no logró clasificarse entre las cinco finalistas del concurso Miss Universo 2026, consolidándose en el grupo de las doce semifinalistas. La ceremonia de premiación se realizó el martes en el Coliseo José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan, Puerto Rico. El certamen coronó a Jennifer Barreto, la representante local, quien se convierte en la primera madre en recibir esta distinción en los 75 años de historia del evento.

Resultados finales del concurso Miss Universo 2026

La competidora colombiana alcanzó la etapa de las quince semifinalistas, pero no pudo dar el paso definitivo hacia el grupo reducido de cinco candidatas. Jennifer Barreto se alzó con el título máximo, marcando un hito histórico al ser la primera madre en ganar Miss Universo. La edición 2026 cumplió 75 años de trayectoria del concurso, un legado que ahora incluye este record como primera reina madre de la competencia.

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El traje de gala diseñado por John Lecksell

Antes de ser eliminada, María Alejandra López participó en el tradicional desfile de trajes de gala. La pereirana de 32 años lució una creación de cristales en tonos dorado y champán, diseñada por John Lecksell, un sastre reconocido con atelier en Bogotá. La pieza destacaba por la majestuosidad de sus grandes pedrerías y detalles de mangas sofisticadas.

El diseño incluyó un elemento escultórico en capas de organdí metalizado tono light peach que aportaba volumen y movimiento. John Lecksell ha vestido anteriormente a otras reinas como María Camila Avella, María Fernanda Aristizábal e Ivonne Cerdas. Su obra se caracteriza por la alta costura confeccionada a mano.

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Diseños nacionales y ceremonias preliminares

En la competencia de trajes nacionales del 21 de noviembre, la representante colombiana sorprendió con una propuesta inspirada en las esmeraldas. El vestuario, diseñado por Randy Severiche, se tituló La reina de las esmeraldas: Colombia, corazón verde del mundo. La prenda combinaba formas cristalinas, destellos dorados y una capa imponente.

Randy Severiche es originario de Soledad, Atlántico, y es especialista en trajes de alta fantasía y carnavales. Durante la ceremonia preliminar del domingo 22 de noviembre, López lució un vestido largo negro con manga larga y pedrería. Este diseño fue creado por Alejandro Reyes, un venezolano radicado en Colombia con amplia trayectoria en reinados de belleza.