María Alejandra López representa a Colombia en Miss Universo 75 en San Juan. Conoce los horarios, la nueva corona de diamantes y las favoritas para ganar.

El martes 24 de noviembre, 116 mujeres competirán por la corona de Miss Universo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan. Esta edición número 75 del certamen internacional busca coronar a la nueva reina mundial, con el objetivo específico de que María Alejandra López represente a Colombia en esta gran cita.

La ceremonia oficial comenzará a las 8:00 p. m. hora de Colombia. La transmisión contará con presentadores como Mario López y R'Bonney Gabriel, quien es Miss Universo 2022. La actual reina, la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, será la encargada de colocar la corona a su sucesora.

Also read María Alejandra López deslumbra con traje de esmeraldas en Miss Universo 2026

Nueva Corona y Detalles del Evento

La pieza central de esta competencia es una corona nueva llamada El Resplandor del Legado Eterno. Esta joya está elaborada en oro blanco de 18 quilates y cuenta con 3.150 diamantes. El diseñador venezolano George Wittels creó esta pieza en colaboración con Maison d'OR, una casa de alta joyería con sede en París.

Puerto Rico ejerce la organización por cuarta vez en su historia. Los años anteriores como sede fueron 1972, 2001 y 2002. La organización decidió marcar este aniversario con una joya de alto valor y diseño exclusivo para los espectadores.

Advertisement

Ronda Preliminar y Semifinalistas

La selección de candidatas comenzó con una competencia preliminar el domingo. A partir de esa prueba, se anuncian las 30 semifinalistas que pasarán a la siguiente fase. El público también influye en el proceso mediante votaciones digitales.

La votación pública se abrió el 16 de octubre en un sitio web oficial. El sistema permite emitir un voto gratuito. Para apoyar a una candidata específica, el público debe pagar por votos adicionales. Una de las 30 plazas se decide exclusivamente por los votos del público.

Las 30 semifinalistas deben desfilar en traje de baño. Solo 12 candidatas avanzan al desfile en traje de gala. Las cinco finalistas restantes enfrentan una ronda de preguntas orales que definirá a la ganadora final.

La Posición de María Alejandra López

María Alejandra López Pérez es una mujer de 32 años e ingeniera industrial. Obtuvo la corona de Miss Universe Colombia el 10 de octubre en Barranquilla. Este título la acredita para representar a Colombia en el certamen global.

Su historial incluye el Reinado Hispanoamericano en 2013 y Miss Mundo Colombia en 2015. Fue primera finalista en Miss Universe Colombia en 2021 y segunda finalista en Miss Grand International en 2023.

Durante el desfile de trajes nacionales el sábado 21 de noviembre, López lució un diseño llamado La reina de las esmeraldas. El creador fue Randy Severiche, inspirado en la piedra verde icónica de Colombia. El atuendo presentaba hombreras que imitaban una esmeralda en bruto y una capa amplia.

Advertisement

El domingo, López desfilaron en el traje de baño azul de dos piezas y en un vestido de gala negro. Expertos y analistas no la situan inicialmente en el top 10 de favoritas, aunque Colombia destacó como delegación.

Las Favoritas y Ausencias Clave

La puertorriqueña Jennifer Barreto es la favorita local. Tiene 27 años y es madre de una niña de siete años. Podría ganar la sexta corona para la isla.

La venezolana Clara Vegas se posicionó como gran favorita tras su desempeño en la preliminar del domingo. Otros nombres citados son Georgia Waddington de Nueva Zelanda, Melissa Núñez de la República Dominicana y Elizabeth Makune de Tanzania.

Este año no participan Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia, Singapur y Laos. La organización Miss Universo declaró inválidos los contratos con esas franquicias debido a disputas entre los dueres de México y Tailandia.

Los espectadores en Colombia pueden ver el evento por Telemundo Internacional y Universal+. El especial Celebrando Nuestras Reinas inicia a las 7:00 p. m. hora de Colombia. Este especial destaca a las candidatas latinas antes de la ceremonia principal.