La representante de Colombia, María Alejandra López, avanza a las 12 finalistas de Miss Universo 2026. Conoce los detalles del certamen en San Juan y el historial de la concursante.

La representante de Colombia, María Alejandra López, confirma su participación activa en la ronda final del certamen Miss Universo 2026. Este anuncio se produce mientras se lleva a cabo la ceremonia de coronación este martes en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico. López forma parte exclusivo grupo de doce semifinalistas que han superado las etapas iniciales de la competencia internacional.

Finalistas y composición del jurado evaluador

La lista de las doce finalistas incluye a representantes de Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Nicaragua, Venezuela, República Democrática del Congo y Francia. Esta presencia significativa de candidatas latinas, que suman siete de los doce puestos, incrementa las expectativas de que el título se mantenga en la región.

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Antes de revelar los nombres seleccionados, el jurado evaluó a las participantes durante el desfile en traje de baño. El panel evaluador está integrado por figuras reconocidas en el ámbito del entretenimiento y la belleza: Vicki Vlahos, María Yáñez, Tristan Schukraft, Taty Guiribitey, Fadil Berisha, Águeda López, Victoria Kjær Theilvig, Signe Zeikate y Joyce Giraud.

Trayectoria profesional de la candidata colombiana

María Alejandra López tiene 32 años de edad y es originaria de Pereira, Risaralda. Su formación académica se centra en la ingeniería industrial, carrera que cursó en la Universidad Sergio Arboleda. El título de Miss Universe Colombia 2026 lo obtuvo oficialmente el 10 de octubre durante la gala celebrada en Barranquilla.

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El historial competitivo de López se remonta a 2013, año en que logró el título de primera princesa en el Concurso Nacional de Belleza realizado en Cartagena. Paralelamente, ese mismo año se coronó Reina Hispanoamericana, estableciendo una base sólida para su posterior desarrollo en el sector.

En 2021, la candidata regresó al certamen nacional para buscar la coronación directa. En esa ocasión, ocupó el puesto de primera finalista, quedando detrás de Valeria Ayos. Su experiencia internacional continúa, ya que en 2023 representó a Colombia en Miss Grand International, donde alcanzó el prestigioso segundo puesto de finalista.

Impacto en el palmarés histórico de Colombia

Con este avance en Miss Universo 2026, María Alejandra López busca sumar una tercera corona para Colombia en la historia del concurso. Hasta el momento, el país ha alcanzado la victoria en dos oportunidades destacadas. La primera fue en 1958, cuando Luz Marina Zuluaga obtuvo el título. La segunda se registró en 2014, con la coronación de Paulina Vega.

La corona que se entregará a la nueva ganadora posee características lujosas que reflejan la estatus del evento. Está fabricada en oro blanco de 18 quilates y incrustada con 3.150 diamantes, simbolizando la excelencia que se espera de la próxima reina mundial.