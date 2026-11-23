María Alejandra López lució un vestido negro en la preliminar de Miss Universo 2026. Las 30 semifinalistas se anunciarán el 24 de noviembre.

La representante de Colombia, María Alejandra López, concentró la atención durante la competencia preliminar de Miss Universo 2026 con un vestido negro de gala. La candidata, de 32 años, lo lució la noche del domingo 22 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Las 116 candidatas participaron en las presentaciones ante el Comité de Selección. Esa etapa forma parte del proceso para elegir a las 30 semifinalistas, que se darán a conocer durante la gala del martes 24 de noviembre.

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Cómo fueron las tres apariciones de María Alejandra López

María Alejandra López tuvo tres apariciones durante la jornada preliminar. En la primera se presentó ante el micrófono con un vestido strapless de lentejuelas plateadas, mientras decía su nombre y el país que representa.

Luego participó en el desfile de traje de baño, en el que eligió un diseño azul de dos piezas y un pareo del mismo tono. La segunda ronda de la preliminar tuvo a todas las candidatas con trajes de baño azules, y la representante colombiana llevó un pareo azul claro en una de sus manos.

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Su última salida fue en traje de gala. El vestido negro tenía una silueta ajustada, cuello alto, mangas largas y una abertura en el pecho, además de aplicaciones de pedrería brillante en la parte delantera. López completó el look con el cabello suelto y la banda de Colombia.

Qué dijo María Alejandra López sobre su vestido de gala

María Alejandra López afirmó que se sintió tranquila durante los recorridos por la pasarela y que vivió la preliminar con energía y felicidad. Así lo expresó a través de las redes sociales de Miss Universe Colombia, donde también agradeció a su familia y a los colombianos que siguieron su participación.

Sobre el concepto de su elección, la candidata explicó que el vestido refleja la luz que surge de la oscuridad. Según sus palabras, esa idea se relaciona con su propia vida, su experiencia personal, su historia y el legado que busca compartir con el mundo durante su participación internacional.

El color negro también recordó una de sus participaciones anteriores. En 2023, cuando representó a Colombia en Miss Grand International, López usó un vestido de gala de características similares durante la competencia preliminar. Aquel diseño era negro, tenía transparencias y aplicaciones de pedrería, y fue creado por el diseñador colombiano John Leksell.

En esa ocasión, la candidata también llevó guantes largos y un sombrero, que se retiró durante el recorrido por la pasarela. La final de Miss Grand International se realizó el 25 de octubre de 2023 en el estadio cubierto Phú Thọ, en Vietnam. López obtuvo el segundo puesto de finalista, mientras que la representante de Perú, Luciana Fuster, consiguió la corona.

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Votación del público y próximos pasos del certamen

La votación del público es una de las vías para apoyar a María Alejandra López en la competencia. Uno de los cupos entre las semifinalistas está reservado para la candidata que obtenga la mayor cantidad de votos del público.

Los seguidores de Colombia pueden votar desde dentro y fuera del país a través del portal oficial de votaciones, missuniverseorg.com/vote, y de la aplicación MU Fan. Esta aplicación puede descargarse en dispositivos Android y iOS desde la tienda de aplicaciones de cada equipo.

La organización de Miss Universo anunciará a las clasificadas durante la ceremonia de coronación del martes 24 de noviembre. Antes de esa gala, la Organización Miss Universo compartió en su cuenta oficial de Instagram fotografías de las participantes con el mensaje de que sus delegadas se están adueñando del escenario.

La preliminar fue conducida por Denise Quiñones, quien obtuvo la corona de Miss Universo en 2001 representando a Puerto Rico, y por el actor y músico estadounidense Jai Rodríguez. Fue la segunda de las tres noches de actividades programadas en el Coliseo de Puerto Rico, después de la presentación de trajes nacionales del sábado.