María Alejandra López fue eliminada del concurso Miss Universo 2026 sin ingresar al top cinco finalistas. Colombia no conquista la corona por segundo año consecutivo en Puerto Rico.

La representante de Colombia en la competición de belleza Miss Universo 2026, María Alejandra López, confirmó su salida del torneo al no clasificar entre las cinco finalistas seleccionadas para la ronda decisiva del evento. Este resultado coloca fin a la trayectoria de la candidata de Risaralda en el certamen internacional celebrado este martes.

Por segundo año consecutivo, la corona del concurso de belleza no será otorgada a una concursante de Colombia, consolidando una racha que contrasta con los antecedentes históricos del país en esta prueba global. La edición número 75 se realizó en el Coliseo José Miguel Agrelot, ubicado en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico.

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Finalistas confirmadas en el top cinco

Las cinco candidatas que avanzaron a la etapa final del Miss Universo 2026 son Bea Millan-Windorski, quien representa a Filipinas; Georgia Waddington, delegada de Nueva Zelanda; Clara Vegas Goetz, por Venezuela; Melissa Núñez, de República Dominicana; y Jennifer Barreto, como representante anfitriona de Puerto Rico.

María Alejandra López logró estabilizarse en el grupo de las 12 finalistas, logrando un desempeño idéntico al de Vanessa Pulgarín en la edición anterior de Miss Universo 2025. Aunque no logró el salto al top cinco, la colombiana se distinguió durante su participación y desfilaron en traje de gala antes del anuncio de las posiciones superiores.

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Composición del jurado internacional

El panel de jueces encargado de evaluar a las participantes estuvo integrado por Vicki Vlahos, María Yáñez, Tristan Schukraft, Taty Guiribitey, Fadil Berisha, Águeda López, Victoria Kjær Theilvig, Signe Zeikate y Joyce Giraud. La entrega simbólica de la corona estuvo a cargo de la mexicana Fátima Bosch, ganadora de la edición número 74.

Trayectoria de la representante colombiana

María Alejandra López tiene 32 años, nació en Pereira, Risaralda, y es ingeniera industrial de la Universidad Sergio Arboleda. Obtuvo el título de Miss Universe Colombia 2026 el 10 de octubre, durante el certamen realizado en Barranquilla. Su recorrido comenzó en 2013 con el Concurso Nacional de Belleza en Cartagena y ganó Reina Hispanoamericana ese mismo año.

Historial y próximos pasos del certamen

Colombia ha ganado el concurso en dos ocasiones históricas: con Luz Marina Zuluaga en 1958 y con Paulina Vega en 2014. Las cinco finalistas avanzan para la competencia de trajes de baño y entrevistas privadas que definirán a la nueva reina, virreina y princesas, culminando con la presentación de la lujosa corona de oro blanco de 18 quilates con 3.150 diamantes.