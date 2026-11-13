María Camila Pantoja pide al Gobierno evitar rescate militar por el ELN

La subteniente del Ejército María Camila Pantoja, secuestrada por el ELN en Arauca, pide una salida humanitaria y la abstención de operaciones militares de rescate.

La subteniente del Ejército Nacional de Colombia, María Camila Pantoja Hernández, ha roto el silencio en un video difundido por el Ejército de Liberación Nacional ( ELN) desde su cautiverio. En este mensaje, la militar solicitó explícitamente al Gobierno de Colombia que desistiera de realizar un rescate armado y, en su lugar, priorizara una salida humanitaria que garantice su liberación sin enfrentamientos.

La aparición de Pantoja ocurre poco más de un mes después de que fuera interceptada por hombres armados que se desplazaban en motocicleta. El secuestro tuvo lugar el 5 de noviembre en el casco urbano del municipio de Saravena, ubicado en el departamento de Arauca, mientras ella se movilizaba por la zona urbana. La grabación se hace pública en un momento crítico, apenas un día después de la liberación de dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

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El mensaje emotivo a la familia

Durante la grabación, Pantoja se dirigió directamente a sus padres y hermanos para confirmar que se encuentra con vida y en buenas condiciones físicas. Con evidente emoción y entre lágrimas, la subteniente expresó su profundo afecto y gratitud hacia su entorno familiar más cercano. Aseguró que los ama con todo su ser y mencionó que, si tuviera la oportunidad de renacer, estaría feliz de volver a compartir la vida con ellos.

La militar también agradeció a su familia por las enseñanzas recibidas y por los momentos compartidos durante su vida. Aunque afirmó que le faltan palabras para expresar todo lo que siente, dejó claro que su mayor deseo actual es la tranquilidad y la seguridad de sus seres queridos, reforzando el vínculo emocional mientras permanece bajo control de los guerrilleros.

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La exigencia de no intervención militar

El punto central del comunicado de María Camila Pantoja se centró en su petición directa a las autoridades civiles y militares colombianas. Se dirigió específicamente al presidente de la República, Abelardo de La Espriella, y al ministro de Defensa para implorarles que no adelanten una operación de rescate militar. Su argumento se basa en la priorización de una salida humanitaria como única vía para asegurar su libertad.

Esta solicitud se enmarca en las negociaciones que el gobierno nacional ha mantenido con el grupo armado, conocido como el ELN. La militar advierte sobre los riesgos que podría implicar un operativo de fuerza, instando al Estado a buscar vías diplomáticas o de mediación que permitan su liberación sin poner en peligro su integridad física durante un eventual intercambio o acción armada.

Contexto de liberaciones y reacciones institucionales

La aparición del video se produce en un contexto de tensiones negociadoras tras la liberación de los funcionarios del CTI, Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo López. Estos dos agentes, secuestrados desde mayo de 2025, fueron recibidos en Arauca durante una misión humanitaria que contó con la participación de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la Iglesia Católica y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado destacando que esta liberación termina una etapa de sufrimiento extremo, pero reiteró que tales actos no deberían ocurrir. La entidad exigió la liberación inmediata de todas las personas secuestradas por el ELN y otros grupos armados, aclarando que estas acciones no constituyen una concesión política, sino el cumplimiento de una obligación humana que nunca debió ser desconocida.

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El grupo terrorista justificaría la liberación de Pacheco alegando problemas de salud, aunque negó haber realizado canjes con el actual gobierno de Abelardo de La Espriella ni con el expresidente Gustavo Petro. La situación de Pantoja continúa en negociación, manteniendo el foco de atención en la búsqueda de una solución pacífica que evite el derramamiento de sangre y garantice la integridad de los secuestrados.