María Carolina Velásquez triunfa en la Copa del Mundo de Triatlón en Iquique

María Carolina Velásquez se impuso en la Copa del Mundo de Triatlón en Iquique con un tiempo de 55 minutos y 47 segundos, sumando otra victoria a su palmarés internacional.

La triatleta colombiana María Carolina Velásquez ha consolidado su estatura en el panorama internacional al conquistar la competencia élite femenina de la Copa del Mundo de Triatlón. Este éxito deportivo se hizo realidad el pasado domingo en la ciudad chilena de Iquique, donde la atleta antioqueña demostró una superioridad técnica y física que la llevó a la cima del podio. Este triunfo representa una adición significativa a su trayectoria competitiva, reforzando su posición como una de las figuras más destacadas del circuito mundial de la disciplina.

Velásquez domina el recorrido en Iquique

María Carolina Velásquez registró un tiempo total imponente de 55 minutos y 47 segundos para cerrar la prueba y alzarse con la medalla de oro. La competencia, que marcó la primera vez que Iquique acogía este evento de nivel mundial integrado en el calendario de World Triathlon para la temporada 2026, exigía a las participantes completar un circuito desafiante que incluía 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie. La colombiana no solo ganó la prueba, sino que también se convirtió en la primera ganadora femenina en esta nueva sede del circuito.

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El desglose de los tiempos por segmento revela la estrategia consistente que llevó a Velásquez a la victoria. En la primera etapa, correspondiente a la natación en la playa Cavancha, la atleta logró un tiempo de nueve minutos y 36 segundos. Aunque no lideraba la prueba en ese momento crítico, su capacidad para recortar distancias en las fases posteriores fue decisiva. En la transición hacia la bicicleta, registró 47 segundos, mientras que la segunda zona de transición, del atletismo, se completó en apenas 26 segundos, optimizando cada segundo posible.

Velocidad en ciclismo y atletismo sellan la victoria

La fase de ciclismo, que constaba de cuatro vueltas a un circuito de 5 kilómetros por las calles de Iquique, fue dominada por la colombiana con un registro de 28 minutos y 44 segundos. Esta prestación le permitió ganar terreno sobre sus rivales y establecer una ventaja estratégica que mantuvo hasta el final. La fuerza en las piernas se hizo evidente nuevamente en la carrera a pie, donde completó dos vueltas a un circuito de 2.5 kilómetros en 16 minutos y 11 segundos, asegurando así el primer lugar sin rivales inmediatos que pudieran revertir su posición.

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El podio fue completado por otras dos destacadas atletas internacionales. Taylor Knibb, representante de Estados Unidos, se adjudicó la medalla de plata en esta competición. Por su parte, la triatleta española Marta Pintanel cerró el top tres con la medalla de bronce. La presencia de estas competidoras de alto nivel en el podio subraya la dificultad de la prueba y la solidez del desempeño de Velásquez frente a la élite global del triatlón.

Consolidación olímpica y declaraciones de la ganadora

Tras la finalización de la prueba, María Carolina Velásquez expresó su satisfacción con el resultado y el desempeño general. Destacó que el nivel en la competencia fue extremadamente alto y que tuvo la capacidad física para ejecutar un remate final exitoso. Además, mencionó que disfrutó de la carrera, siendo esta su primera participación en Iquique, y señaló que el triunfo era un gran resultado para su proceso de entrenamiento actual.

Este logro en Chile se suma a un historial reciente de medallas que refuerza la trayectoria de la colombiana en los circuitos olímpicos. De acuerdo con lo publicado por el Comité Olímpico Colombiano, Velásquez obtuvo recientemente la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Asimismo, en competencias vinculadas al ciclo olímpico, ya había sumado una medalla de plata en la categoría individual y otra de bronce en la categoría de equipo mixto durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Impacto en el calendario deportivo internacional

La incorporación de Iquique al calendario internacional de World Triathlon para la temporada 2026 marca un hito en la organización de estos eventos en la región. Al ser la primera sede en Chile en recibir esta competencia de la Copa del Mundo, el éxito de la prueba y la participación de figuras como Velásquez, Knibb y Pintanel elevan el perfil del destino turístico y deportivo. Este evento no solo beneficia a los atletas que compiten, sino que también posiciona a la ciudad chilena en el mapa mundial del deporte de resistencia.

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La victoria de María Carolina Velásquez en Iquique confirma su capacidad de adaptación a diferentes terrenos y condiciones climáticas, factores clave en el triatlón de alto rendimiento. Su dominio en las tres disciplinas, con tiempos consistentes en natación, ciclismo y carrera a pie, demuestra un estado físico óptimo. Como la primera ganadora de la prueba femenina en esta nueva sede, queda registrada como una parte histórica del debut de este circuito en la localidad de Iquique.

El rendimiento de la triatleta antioqueña en esta Copa del Mundo sirve como un indicador positivo para sus objetivos futuros en el calendario deportivo. La combinación de medallas obtenidas en Juegos Suramericanos, Centroamericanos y del Caribe, junto con esta victoria mundialista, construye una base sólida para su preparación. Los analistas deportivos señalan que esta consistencia en diferentes tipos de competiciones es fundamental para el éxito en eventos de mayor magnitud en el ciclo olímpico actual.

La cobertura de este triunfo por parte de medios internacionales y federaciones deportivas resalta la importancia de seguir de cerca a las atletas que lideran el circuito. Para los aficionados y seguidores del triatlón en Colombia y Chile, esta competencia ofrece un espectáculo de velocidad y resistencia que refuerza el valor de la inversión en deportes de élite. La presencia de María Carolina Velásquez en la cima del podio es un testimonio de la preparación meticulosa y el talento natural que caracteriza a la selección colombiana en esta disciplina.