La exministra María Claudia Lacouture dejó la presidencia de la Cámara de Comercio Colombo-Americana tras nueve años. Su salida es efectiva el 18 de diciembre mientras el gremio busca su reemplazo.

María Claudia Lacouture, quien lideró la Cámara de Comercio Colombo-Americana durante casi una década, presentó formalmente su renuncia a la presidencia del gremio empresarial bilateral. La exministra de Comercio Exterior anunció su despedida en la red social X con un mensaje dirigido a la junta directiva, los afiliados y su equipo de trabajo, expresando gratitud por los nueve años de aprendizajes y logros compartidos.

Detalles de la renuncia y fecha efectiva

Lacouture firmó la carta de renuncia el pasado 16 de noviembre, documento que fue entregado directamente a Juan Pablo Rivera, quien ocupa el cargo de presidente de la Junta Directiva de la institución. Este miércoles 18 de noviembre, la Cámara de Comercio Colombo-Americana hizo oficial el anuncio de la salida de su máxima directiva.

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La Junta Directiva ha aceptado la dimisión presentada por la exministra. Sin embargo, su retiro oficial no es inmediato, sino que está programado para ser efectivo el próximo 18 de diciembre. Este periodo de transición permitirá una gestión ordenada antes de que ella deje sus funciones diarias al frente de la organización.

Plan de sucesión y proceso de selección

Durante el periodo que separa el anuncio de su salida efectiva hasta el 18 de diciembre, la Cámara de Comercio Colombo-Americana ha iniciado los procedimientos necesarios para asegurar la continuidad operativa. El gremio empresarial adelantará un riguroso proceso de selección para escoger a su reemplazo.

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Esta búsqueda del nuevo presidente se realizará estrictamente conforme a las políticas internas establecidas por la entidad. El objetivo es identificar al profesional que pueda asumir la presidencia y guiar al gremio en los próximos años, manteniendo los estándares de excelencia que caracterizan a la organización bilateral.

Próximos pasos en política comercial

La salida de Lacouture coincide con un momento de análisis crucial en las relaciones económicas entre Colombia y Estados Unidos. Pocos días después de la publicación de la renuncia, el Gobierno electo se reunió con representantes de Amcham.

En dicho encuentro, se revisaron los aranceles impuestos por Donald Trump, quienes constituyen un tema central en la agenda comercial bilateral. Esta reunión refleja la importancia de mantener un diálogo constante entre el sector privado y el Estado para gestionar los impactos de las nuevas políticas arancelarias en la economía colombiana.