María Claudia Tarazona responsabiliza a Gustavo Petro y Nicolás Maduro del asesinato de su esposo Miguel Uribe Turbay durante el Primer Simposio de Seguridad en Bogotá.

María Claudia Tarazona, viuda del exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, lanzó una acusación de alto calibre durante el lanzamiento del Primer Simposio de Seguridad organizado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). En su intervención pública, la esposa de la víctima identificó al presidente Gustavo Petro y al dictador venezolano Nicolás Maduro como los supuestos responsables de haber ordenado el homicidio que terminó con la vida de su esposo.

Acusaciones directas contra mandatarios

Tarazona afirmó explícitamente que, según su percepción de cómo tiende a establecerse la investigación de la Fiscalía, quienes dieron la orden directa del crimen fueron el narcopresidente Gustavo Petro y el narcodictador Nicolás Maduro. La viuda del senadora expresó su deseo de que el país pueda llegar a esta conclusión judicialmente de manera correcta y muy pronto, exigiendo transparencia en los resultados de las investigaciones oficiales.

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Crítica a la narrativa de la Segunda Marquetalia

La intervencióndestacó su postura sobre el grupo conocido como la Segunda Marquetalia, liderado por Iván Márquez, quien desertó del Acuerdo de Paz de 2016. Tarazona señaló que el foco del debate no debe centrarse exclusivamente en esta disidencia de las FARC, calificando las declaraciones que atribuyen la orden de muerte directamente a Iván Márquez como muy gaseosas y simplificadas. Arguyó que cada vez que capturan a alguien de la Segunda Marquetalia, la narrativa pública inmediatamente lo etiqueta como un capturado más por el magnicidio de Miguel, una dinámica que ella rechaza firmemente.

Diferenciación entre ejecutores y financiadores

La viuda del asesinado senador hizo una distinción crucial entre los actores del crimen, afirmando que no se trata solo de los ejecutores materiales. Señaló que fueron organizadores, logísticos y, fundamentalmente, quienes financiaron el atentado los verdaderos responsables políticos. Esta postura busca ampliar la mirada más allá de los capos de la droga o los comandantes de campo, apuntando hacia estructuras de poder externo e interno que habrían provisto los recursos y la planificación estratégica.

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Contexto del evento y formación en seguridad

El Primer Simposio de Seguridad es un evento clave organizado por la UNP a través de su Escuela de Formación Miguel Uribe Turbay, en alianza estratégica con la Universidad de La Salle. La finalidad principal del simposio es establecer un diálogo técnico sobre los desafíos contemporáneos que enfrenta Colombia en materia de protección y orden público. Con este evento, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella espera perfilar el espacio como uno de los escenarios de discusión más relevantes del año en estas materias críticas.

Desarrollo académico y participación oficial

En la ceremonia de lanzamiento participaron figuras clave como Gerardo Botero, director del Departamento de Estudios Políticos y Jurídicos de la Universidad de La Salle, y Fabio Andrés Barreto, director de formación encargado de la Escuela Miguel Uribe Turbay. Esta escuela fue una iniciativa del presidente de la República para actuar como brazo educativo de la UNP, con el objetivo de profesionalizar el sector de la seguridad y promover el intercambio de conocimientos entre expertos, funcionarios públicos y la sociedad civil.

Detalles del ataque y fallecimiento de Uribe

Es fundamental recordar los detalles fácticos que rodean la muerte de Miguel Uribe Turbay, quien sucumbió el 11 de agosto de 2025 tras dos meses de estancia en una unidad de cuidados intensivos. El atentado armado ocurrió inicialmente el 7 de junio de 2025, mientras el exprecandidato se encontraba participando en un evento de campaña política. Este contexto histórico marca un momento crucial en la historia política reciente del país, vinculando directamente la seguridad ciudadana con la estabilidad democrática.