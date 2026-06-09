María Claudia Tarazona anuncia voto por Abelardo De la Espriella: es la guerrilla contra la democracia

La viuda de Miguel Uribe Turbay expresó su apoyo al candidato presidencial Abelardo De la Espriella durante un homenaje póstumo en el Senado, advirtiendo sobre el riesgo de una segunda administración de Petro.

La viuda del senador asesinado Miguel Uribe Turbay , María Claudia Tarazona , anunció este martes que votará por el candidato presidencial Abelardo De la Espriella en las próximas elecciones.

El anuncio lo hizo durante un homenaje póstumo a su esposo en la plenaria del Senado de la República, donde se le rindió un reconocimiento a su trayectoria política. Tarazona afirmó que el panorama político actual no es de izquierda ni derecha, sino una lucha entre la guerrilla y la democracia. Señaló que el país no puede permitirse un segundo gobierno de Gustavo Petro, al que calificó como nefasto y rodeado de escándalos y corrupción.

Por ello, instó a los ciudadanos a apoyar a De la Espriella para proteger la democracia colombiana. También pidió a quienes piensan votar en blanco que reflexionen sobre el riesgo que enfrenta el país y se unan en torno al candidato. El homenaje a Miguel Uribe Turbay se realizó en el Congreso, donde se destacó su lucha por la libertad y la justicia.

La corporación legislativa aprobó una ley, impulsada por el senador Jonathan Pulido, que honra la memoria del exsenador y precandidato presidencial, asesinado hace un año. En el evento, se resaltó que Uribe Turbay fue un insigne ciudadano que dedicó su vida a construir un país libre de violencia y defendió los principios democráticos. Tarazona, visiblemente emocionada, recordó a su esposo como el amor de su vida y agradeció el reconocimiento de sus colegas.

Paralelamente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a De la Espriella retirar su propaganda de campaña que incluye símbolos patrios y la frase firmes por la patria. La decisión judicial considera que el uso de la bandera y el escudo nacional con fines electorales es ilegal. Esta no es la primera controversia en la campaña de De la Espriella; días antes, el candidato respondió a Iván Cepeda, a quien retó a debatir públicamente, acusándolo de esconderse.

Además, presidentes de las altas cortes pidieron al próximo Gobierno blindar la rama judicial y garantizar la independencia de poderes, en un contexto de tensiones políticas





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