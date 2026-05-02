María Corina Machado convoca a una movilización global en apoyo a los presos políticos venezolanos

La líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, ha llamado a concentraciones en más de 120 ciudades del mundo para exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela y denunciar la persecución política.

La destacada líder de la oposición venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2025, María Corina Machado , ha lanzado un llamado a la movilización global, convocando a una concentración masiva en más de 120 ciudades alrededor del mundo, incluyendo varias localidades dentro de Venezuela , específicamente en Caracas.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal expresar un sólido respaldo a los presos políticos y a aquellos ciudadanos que, según la líder opositora, son víctimas de persecución en el país sudamericano. Machado enfatizó la necesidad imperante de alzar la voz en defensa de estos individuos y sus familias, quienes, a su juicio, requieren del apoyo y la solidaridad internacional para lograr su liberación y el restablecimiento de sus derechos.

En un mensaje difundido a través de sus plataformas de redes sociales, Machado declaró con firmeza: “Ellos y sus familias necesitan de nuestra voz, necesitan de nuestra fuerza y por eso alzaremos nuestra voz, este domingo 3 de mayo, para que el mundo entero escuche el clamor por la libertad, por la justicia, por la democracia, que hoy elevamos desde Venezuela”. Esta convocatoria representa un acto de resistencia y una demostración de la determinación de la oposición venezolana de continuar luchando por un cambio político y social en el país.

La situación de María Corina Machado es particularmente relevante, ya que se encuentra exiliada de Venezuela desde diciembre pasado. Su salida del país se produjo después de recibir en Noruega el prestigioso Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento a su incansable labor en la defensa de los derechos humanos y la democracia. Antes de su partida, Machado se mantuvo en la clandestinidad durante un año completo, evadiendo los intentos de arresto por parte de las autoridades venezolanas.

Estas autoridades la acusaron de promover la violencia y de solicitar una intervención militar extranjera, cargos que la líder opositora ha negado rotundamente. Su capacidad para movilizar a la diáspora venezolana y a simpatizantes de todo el mundo es un testimonio de su influencia y liderazgo.

El Comando Con Venezuela, el equipo de organización liderado por Machado, ha establecido más de 20 puntos de concentración estratégicos en diversas ciudades venezolanas, según se desprende de las publicaciones realizadas en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter). En Caracas, uno de los puntos de encuentro más simbólicos será la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocido popularmente como El Helicoide.

Este centro de detención ha sido tristemente célebre por albergar a numerosos presos políticos, muchos de los cuales han denunciado torturas y tratos inhumanos. La elección de El Helicoide como lugar de concentración busca visibilizar la situación de estos reclusos y exigir su inmediata liberación.

Además de Venezuela, la convocatoria se extiende a otros países, incluyendo España, donde se han programado 12 eventos en ciudades como Madrid, Tenerife, Valencia y Barcelona. La movilización global convocada por María Corina Machado también abarca países como Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Francia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Panamá, Ecuador, Uruguay, Colombia y Perú, entre otros. Esta amplia cobertura geográfica demuestra el alcance internacional de la preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Según datos proporcionados por la organización no gubernamental Foro Penal, actualmente existen 454 presos políticos en Venezuela, de los cuales 41 son extranjeros o poseen doble nacionalidad. A pesar de la existencia de una ley de amnistía en el país, su alcance es limitado, ya que solo se aplica a ciertos delitos y períodos de tiempo específicos.

El Gobierno venezolano, por su parte, rechaza el término “presos políticos” y afirma que los individuos encarcelados han sido condenados por la comisión de delitos comunes. Esta postura es ampliamente cuestionada por organizaciones no gubernamentales, partidos opositores y la comunidad internacional, quienes denuncian la utilización del sistema judicial para perseguir y silenciar a los opositores políticos.

La convocatoria de Machado representa un desafío directo al gobierno venezolano y una reafirmación del compromiso de la oposición con la lucha por la libertad y la democracia. La respuesta a esta convocatoria y la cobertura mediática que reciba serán cruciales para determinar el impacto de esta iniciativa en la situación política venezolana y en la presión internacional sobre el gobierno





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Venezuela María Corina Machado Presos Políticos Derechos Humanos Democracia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump asegura que María Corina Machado le dio el Nobel y le dijo que ella “no se lo merecía”El mandatario estadounidense destacó que él ha resuelto varias guerras.

Read more »

Trump afirmó que María Corina Machado le dio el Nobel y le dijo que ella "no se lo merecía"El mandatario volvió a subrayar que él ha resuelto varias guerras.

Read more »

Trump afirma que María Corina Machado le dijo que no merecía el Nobel de la PazEl expresidente estadounidense Donald Trump reveló que la opositora venezolana María Corina Machado le expresó que no se sentía merecedora del Premio Nobel de la Paz que le otorgaron. Trump también resaltó su papel en la resolución de conflictos internacionales.

Read more »

Donald Trump afirmó que cuando María Corina Machado le entregó el Premio Nobel de la Paz, le dijo que ella 'no se lo merecía': 'Fue muy amable'El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que cuando la opositora venezolana María Corina Machado le regaló el premio Nobel de la Paz le dijo que ella 'no se lo merecía', al tiempo que volvió a subrayar que él ha resuelto varias guerras.

Read more »

Machado convoca concentraciones en más de 120 ciudades en apoyo a los presos políticosLa líder opositora venezolana aseguró que “ellos y sus familias necesitan de nuestra voz, necesitan de nuestra fuerza y por eso alzaremos nuestra voz”.

Read more »

Machado convoca marchas en 120 ciudades del mundo por presos en VenezuelaLa convocatoria se produce en medio de un contexto de preocupación internacional por la situación de derechos humanos en el país, donde distintos sectores han insistido en la necesidad de garantizar el respeto a las libertades fundamentales.

Read more »