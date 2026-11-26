La líder opositora María Corina Machado ofreció su primer discurso multitudinario en la UCV, prometiendo una transición justa y alineada con EE.UU. tras el regreso de Venezuela.

La líder opositora venezolana María Corina Machado utilizó su primer acto público masivo en el país desde su inesperado retorno del exilio en octubre para lanzar una clara promesa política de reconciliación nacional. Durante su comparecencia en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas el miércoles 25 de noviembre, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 advirtió que la nueva etapa política se basaría en la verdad y la justicia, rechazando explícitamente cualquier forma de venganza o persecución.

Discurso en el Aula Magna de la UCV

El evento central tuvo lugar en el célebre Aula Magna, una infraestructura icónica decorada por el escultor Alexander Calder, donde el lema visible en el escenario indicaba que debía vencer la sombra. Machado dirigió su mensaje a una audiencia compuesta por aproximadamente 3.000 estudiantes que la recibieron con aclamaciones gritando "¡Libertad, libertad!", demostrando un fuerte apoyo juvenil en este patrimonio mundial de la humanidad.

Also read María Corina Machado promete que Edmundo González estará “pronto” de regreso en Venezuela

La candidata del partido Vente Venezuela describió el proceso político inminente como una "refundación histórica" que debe evitar caer en las manos de pequeños grupos de interés. Su discurso enfatizó que la transición busca el reencuentro entre los venezolanos, estableciendo un marco de trabajo donde la unidad nacional prevalece sobre las divisiones del pasado, marcando un cambio significativo en la retórica política del país.

Crítica al chavismo y propuesta militar

Machado dirigió una crítica detallada a la administración chavista, argumentando que el modelo impuesto desde 1999, primero bajo Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, resultó en un control asfixiante sobre la vida cotidiana de los ciudadanos. Señaló que la promesa de un Estado providencial falló y dejó a la población vulnerable ante pequeños círculos de poder, una narrativa que busca justificar la necesidad de un cambio estructural profundo.

Advertisement

En el ámbito de la defensa, la líder opositora propuso una transformación radical de las fuerzas armadas, reorientándolas hacia la protección de la integridad territorial y la mitigación de amenazas externas como el narcoterrorismo y el crimen organizado internacional. Su intervención buscó redefinir el papel de los militares en la sociedad venezolana, alejándolos de la estructura política anterior y orientándolos hacia funciones de seguridad convencional.

Alineación estratégica con Washington

La estrategia geopolítica de Machado prioriza una relación estrecha y estructurada con Estados Unidos, anunciando la intención de negociar un acuerdo amplio a largo plazo. Este pacto abarcaría múltiples sectores críticos, incluyendo la seguridad, el desmantelamiento de redes criminales, el fortalecimiento institucional y la apertura de industrias clave como la energía, la minería y el comercio.

Esta visión se alinea con las políticas del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro en enero pasado. Rodríguez ha acelerado la apertura económica mediante leyes que permiten la inversión de capital privado en hidrocarburos, minería y electricidad, además de ceder el 20% de las reservas petroleras y firmar acuerdos de cooperación militar con Washington.

Expectativas estudiantiles y próximos pasos

Los estudiantes presentes, quienes han sufrido represión bajo el régimen anterior según declaró Leonardo Álvarez, expresaron su esperanza de que la juventud tenga voz en la decisión del futuro nacional. Álvarez solicitó transparencia sobre el destino de las universidades durante la transición, reflejando las preocupaciones de una generación que ha vivido la persecución de sus líderes estudiantiles y la falta de autonomía académica.

Advertisement

Más allá de este discurso en la UCV, María Corina Machado ha programado para el jueves 26 de noviembre una gran consulta nacional que incluye asambleas vecinales para recopilar consensos. Las conclusiones de estos debates se integrarán en la plataforma digital Punto de Acuerdo, un mecanismo diseñado para construir propuestas concretas, especialmente relevante dado que Machado fue inhabilitada para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.