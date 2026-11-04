María Elvira Salazar reelecta en Florida con ventaja mínima sobre Eliott Rodríguez

La congresista republicana María Elvina Salazar gana la reelección en Florida por apenas 1.325 votos, marcando su victoria más estrecha frente a Eliott Rodríguez.

La congresista republicana María Elvira Salazar logró conservar su escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para un cuarto mandato consecutivo, aunque enfrentó una competencia significativamente más ajustada que en ocasiones anteriores. La legisladora de origen cubano superó al candidato demócrata Eliott Rodríguez en el distrito 27 de Florida, una circunscripción conocida por su alta densidad de electores hispanos, obteniendo solo 1.325 votos de ventaja. Con el 99 % de las papeletas escrutadas, los resultados oficiales mostraron que Salazar recibió el 50,27 % de los votos, mientras que Rodríguez alcanzó el 49,73 %, lo que representa una diferencia marginal de apenas 0,54 puntos porcentuales.

Diferencia histórica en los resultados electorales

Este margen de victoria constituye la reelección más estrecha registrada durante toda la trayectoria parlamentaria de María Elvira Salazar en el Congreso estadounidense, según confirmaron análisis políticos locales como Florida Politics. La brecha actual contrasta drásticamente con los márgenes holgados de entre 15 y 20 puntos porcentuales que la legisladora había acumulado consistentemente en sus elecciones previas. Esta reducción sustancial en la popularidad refleja un cambio notable en el comportamiento del electorado local, donde la polarización política ha generado una competencia mucho más equilibrada entre ambos contendientes principales.

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Reacciones políticas tras el conteo final

Tras conocerse los resultados definitivos, María Elvira Salazar emitió una declaración oficial calificando la jornada como difícil pero positiva, afirmando que el Partido Republicano había prevalecido contra todo pronóstico inicial. La congresista atribuyó directamente la estrechez del margen electoral a las preocupaciones ciudadanas respecto a la situación económica y las políticas migratorias implementadas por el presidente Donald Trump. En su discurso, señaló que los votantes del distrito 27 y de otras regiones habían expresado claramente su deseo de que el partido corrija su rumbo en estos dos temas fundamentales, considerados prioritarios por el electorado promedio según diversas encuestas nacionales.

Críticas internas a la administración Trump

A pesar de respaldar históricamente las votaciones favorables a la agenda del mandatario, María Elvira Salazar realizó declaraciones públicas críticas durante la campaña, especialmente en materia de inmigración. La legisladora publicó un video cuestionando directamente al presidente, argumentando que algunas medidas de control migratorio habían excedido los límites aceptables. Adicionalmente, expresó la sensación de traición percibida por muchos votantes hispanos que apoyaron su llegada a la Casa Blanca en 2024, señalando este descontento como un factor clave en la competencia electora. Estas declaraciones se intensificaron cuando las encuestas preliminares mostraban un empate técnico con un 45 % de intención de voto para cada candidato.

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Respuesta presidencial y apoyo internacional

Donald Trump respondió inicialmente con críticas personales hacia la congresista, cuestionando su postura sobre la frontera y afirmando su papel decisivo en su elección anterior. No obstante, días después modificó su posición, llegando incluso a sugerir su reemplazo antes de terminar respaldando oficialmente su candidatura. Además de recibir apoyo nacional, María Elvira Salazar obtuvo reconocimiento internacional significativo, incluyendo el respaldo explícito del presidente argentino Javier Milei, así como de figuras políticas colombianas como Abelardo de la Espriella y María Corina Machado. Este respaldo externo subraya la influencia transnacional de su perfil político y su conexión con comunidades latinas en múltiples países.

Legislación Dignidad y próximos pasos

Fuera del ámbito electoral inmediato, la congresista continúa impulsando iniciativas legislativas como el proyecto de ley Dignidad, presentado en 2022 junto a la representante demócrata Verónica Escobar de Texas. Esta propuesta busca establecer una vía de regularización para inmigrantes indocumentados con más de cinco años de residencia sin antecedentes delictivos, contando con el apoyo de cerca de 40 miembros del Congreso de ambos partidos, aunque aún no ha sido debatida en pleno. Con su victoria confirmada, María Elvira Salazar continuará ejerciendo su cargo legislativo durante dos años adicionales, manteniendo su presencia en Washington bajo la sombra de un electorado profundamente dividido y exigente.